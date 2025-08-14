Рус

Красою українки був зачарований кровожерний чекіст Берія. Де померла актриса Чередніченко і як виглядає її могила

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Надія Чередніченко була яскравою актрисою Новина оновлена 14 серпня 2025, 12:34
Надія Чередніченко була яскравою актрисою. Фото Колаж "Телеграфу"

Народжена під Києвом актриса грала із Софі Лорен

На жаль, багато відомих уродженців українських міст обирають життя на чужині. Так склалося зі зрадницею Альоною Свиридовою. 6 років тому за океаном не стало радянської зірки Надії Чередніченко, яка народилася 14 серпня 1927 року у Богуславі Київської області.

Свою кар’єру актриса збудувала у Росії, останні роки життя прожила у США, проте була похована у столиці країни-агресорки. "Телеграф" розповідає, що відомо про Надію Чередніченко, в яких фільмах вона знімалася і як виглядає могила красуні.

Будувала кар’єру у Москві

1949 року Чередніченко закінчила московський ВДІК і стала актрисою Театру-студії кіноактора, де працювала понад 30 років. 1960 року закінчила Музично-педагогічний інститут імені Гнесіних за класом вокалу.

Надія Чередніченко
Надія Чередніченко в молодості

У кіно артистка дебютувала у 1946 році, з ролі Ніни Грекової у фільмі "Перша рукавичка". Пізніше зіграла у таких картинах як "Чемпіон світу", "Матрос Чижик", а також виконала роль леді Марфи у "Багатті безсмертя" та доярки Каті Квітко у стрічці "Коли співають солов’ї".

Надія Чередніченко
Чередніченко актриса

Шлюби і непростий залицяльник

Чередніченко офіційно була заміжня двічі та народила двох дітей від різних чоловіків. Відомо, що одного разу актриса відкинула залицяння сталінської маріонетки, чекіста Лаврентія Берія.

Надія Чередніченко Коли співають солов’ї
Актриса у фільмі "Коли співають солов’ї" (1956)

Софі Лорен і співоча кар’єра на Брайтон-Біч

У 1970 році Надія з’явилася в радянсько-французько-італійському фільмі "Соняшники" з Софі Лорен та Марчелло Мастроянні. Знімалася актриса до 1979 року, а в 1980-ті полетіла до США, де на Брайтон-Біч виступала як співачка з класичним репертуаром у російському ресторані.

надія Чередніченко Соняшники
"Соняшники" (1970)
Чередніченко в останні роки життя у США
Чередніченко в останні роки життя у США

Де похована Надія Чередніченко: фото могили

Померла зірка 14 червня 2019 року на 92 році життя у Нью-Йорку. Прах артистки похований у Москві на Троєкурівському цвинтарі, дільниця 19.

Чередніченко могила
Як виглядає могила Надії Чередніченко
надія Чередніченко могила
Пам’ятник Надії Чередніченко

Раніше ми розповідали про долю одного легендарного українського актора. "Телеграф" писав, де поховано Віктора Добровольського і як виглядає його могила.

Теги:
#США #Могила #Лаврентій Берія #Богуслав #Надія Чередніченко