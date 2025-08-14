Народжена під Києвом актриса грала із Софі Лорен

На жаль, багато відомих уродженців українських міст обирають життя на чужині. Так склалося зі зрадницею Альоною Свиридовою. 6 років тому за океаном не стало радянської зірки Надії Чередніченко, яка народилася 14 серпня 1927 року у Богуславі Київської області.

Свою кар’єру актриса збудувала у Росії, останні роки життя прожила у США, проте була похована у столиці країни-агресорки. "Телеграф" розповідає, що відомо про Надію Чередніченко, в яких фільмах вона знімалася і як виглядає могила красуні.

Будувала кар’єру у Москві

1949 року Чередніченко закінчила московський ВДІК і стала актрисою Театру-студії кіноактора, де працювала понад 30 років. 1960 року закінчила Музично-педагогічний інститут імені Гнесіних за класом вокалу.

Надія Чередніченко в молодості

У кіно артистка дебютувала у 1946 році, з ролі Ніни Грекової у фільмі "Перша рукавичка". Пізніше зіграла у таких картинах як "Чемпіон світу", "Матрос Чижик", а також виконала роль леді Марфи у "Багатті безсмертя" та доярки Каті Квітко у стрічці "Коли співають солов’ї".

Шлюби і непростий залицяльник

Чередніченко офіційно була заміжня двічі та народила двох дітей від різних чоловіків. Відомо, що одного разу актриса відкинула залицяння сталінської маріонетки, чекіста Лаврентія Берія.

Актриса у фільмі "Коли співають солов’ї" (1956)

Софі Лорен і співоча кар’єра на Брайтон-Біч

У 1970 році Надія з’явилася в радянсько-французько-італійському фільмі "Соняшники" з Софі Лорен та Марчелло Мастроянні. Знімалася актриса до 1979 року, а в 1980-ті полетіла до США, де на Брайтон-Біч виступала як співачка з класичним репертуаром у російському ресторані.

Чередніченко в останні роки життя у США

Де похована Надія Чередніченко: фото могили

Померла зірка 14 червня 2019 року на 92 році життя у Нью-Йорку. Прах артистки похований у Москві на Троєкурівському цвинтарі, дільниця 19.

Як виглядає могила Надії Чередніченко

Пам’ятник Надії Чередніченко

