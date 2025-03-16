Приструнил украинофобку Бледанс: что говорит о войне звезда "Маски-шоу" Борис Барский и где сейчас известный одессит

65-летний артист не пропадал с радаров и продолжает выходить на сцену

Знаменитый одессит, актер юмористического жанра Борис Барский осуждает войну России против Украины. 65-летний артист общается со своим коллегой из труппы "Маски", скандальным Георгием Делиевым, а вот предательницу Эвелину Бледанс он охарактеризовал очень остроумно.

Барский стал настоящей знаменитостью, когда смешные скетчи "Маски-шоу" вышли на телевидение. "Телеграф" рассказывает, что известно об актере, что говорит о войне и как сейчас выглядит.

Борис Барский — что о нем известно

Родился 22 сентября 1959 в Одессе. В 1981 году окончил обучение на факультете атомной энергетики Одесского политехнического института, после чего в течение трех лет трудился в Центре стандартизации и метрологии. Параллельно Барский посещал студию пантомимы, а со временем понял, что сцена ему дороже. В 1992 году мужчина получил диплом российского ГИТИСа по специальности "режиссура эстрады и массовых представлений".

Борис Барский в молодости с коллегой из "Масок" Владимиром Комаровым

С 1984 года по настоящее время является одним из ведущих актеров комик-труппы "Маски". Принял участие в съемках почти всех 80 серий "Маски-шоу", а также в нескольких фильмах. Является автором 7 книг, включая поэтические собрания. В 2009 году получил звание Народного артиста Украины.

Актеры труппы "Маски"

С 1980 года Барский женат на химике Наталье. В этом браке появилось двое детей — дочь Анастасия (1983) и сын Костянтин (1984). К сожалению, в 25 лет Костя умер, у него была затяжная болезнь из-за сердечного приступа.

Барский с женой Натальей

"Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все. Это не переживешь, с этим приходится жить", — поделился артист в интервью Алексею Суханову в 2023 году.

Константин Барский умер в 25 лет

В апреле 2022 года знаменитый одессит впервые стал дедушкой, но поделился он этим лишь в марте 2025 года эксклюзивно для obozrevatel. Анастасия подарила прекрасную внучку Валентину. Девочка родилась в Болгарии, спустя 3 месяца они вернулись в родную Одессу.

Борис Барский стал дедушкой. На фото - жена артиста Наталья

Что Борис Барский говорит о войне

После аннексии Крыма актеры театра "Маски" прекратили выступать в Крыму. После полномасштабного нападения РФ Барский с семьей продолжает жить и работать в Одессе. Тем не менее, даже сегодня 65-летний артист продолжает говорить на русском языке.

"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немножко другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит. На линии фронта многие говорят на русском. Во-вторых, нельзя навязывать. И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", — сказал Барский в 2024 году.

В свежем интервью obozrevatel артист высказался об украинофобке Эвелине Бледанс, которая стала известна благодаря "Маски-шоу". Сейчас уроженка Ялты живет в России, поддерживает аннексию Крыма и убийства украинцев.

Эвелина Бледанс, Борис Барский и Георгий Делиев

"Почему поддержала российскую агрессию? Это у нее нужно спрашивать. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью отвечает своей фамилии – вот и все", — подытожил Барский.

Актер участвует в различных благотворительных мероприятиях, в том числе помогает украинским военным. Он награжден знаком отличия "Гордость нации" за весомый вклад в поддержку ВСУ.

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