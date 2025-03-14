Выступил за казнь Симоньян и удары по России: где сейчас звезда "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров и что говорит о войне

Журналист выехал из страны-террористки, где ему приписывают "реабилитацию нацизма"

Азербайджанский журналист, известный игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" после беглеца Потапа, давшего интервью Юрию Дудю, сам пообщался с российским блогером. Там он заявил о казни пропагандистки Маргариты Симоньян и ударах по городам страны-агрессорши.

Ровшан Аскеров (полное имя Ровшан Энвер оглы Аскеров) выехал из России после полномасштабного вторжения в Украину. "Телеграф" рассказывает, что известно о журналисте и где он сейчас.

Ровшан Аскеров — что о нем известно

Родился 4 мая 1972 года в Баку. В 1994 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета и получил звание кандидата исторических наук.

В 2000-х годах Аскеров работал спортивным обозревателем в российской газете "Спорт-Экспресс", затем перешел на телеканал "НТВ-Плюс". Работал корреспондентом на ОИ в 2004 и 2006 годах. С 2009 года был пиар-директором журнала "Баку".

Ровшан Аскеров в молодости

В игру "Что? Где? Когда?" Ровшан начал играть в 1989 году в Баку, а в телевизионном клубе дебютировал в 1998 году. В 2016 году стал капитаном собственной команды. 5 сентября 2018 года объявил о своем уходе из ЧГК. Получал предложения вернуться в игру, но это его больше не интересовало.

Побег из России и смерть для пропагандистов

5 марта 2022 года журналист уехал из России в родной Азербайджан, осудив полномасштабное вторжение страны-террористки в Украину. "Для меня каждый российский солдат с оружием в руках, переступивший границу России и Украины — это враг. К нему нужно относиться, как к солдату Вермахта. У этих людей нет ни матерей, ни отцов, ни детей. Они взяли оружие и пришли в Украину убивать, поэтому единственное возможное отношение к ним — это убивать их", — сказал он в одном из интервью в 2022 году.

27 апреля против Аскерова возбудили уголовного дела за "реабилитацию нацизма". За несколько дней до этого Ровшан написав в Фейсбуке, что советский генерал Георгий Жукове был мародером со стажем, который в реальности "вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования". Уже 11 мая звезда ЧГК был объявлен в розыск МВД России. 24 мая московский суд заочно арестовал его. 9 декабря Минюст России включил его в реестр "иноагентов". 22 января 2025 года Росфинмониторинг внес журналиста в "список террористов и экстремистов".

Недавно Аскеров заявил в интервью Дудю, что считает справедливой казнь кремлевской пропагандистки Симоньян и ей подобных. "Здравствуйте! Давай все-таки по другому закону. Потому что законы РФ сейчас какие-то странные. Ты их считаешь нормальными, где меня, например, считают иноагентом. Нюрнбергский трибунал. Там же были смертные казни? Были. И если бы ты мне о Симоньян не напомнил, я вообще не помнил, что она еще существует", — заметил Ромзан. Также журналист считает все атаки Киева на Россию оправданными. Ровшан утвердительно заявил, что к россиянам у него "ноль эмпатии".

Как сейчас выглядит Ровшан Аскеров

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