Виступив за страту Симоньян і удари по Росії: де зараз зірка "Що? Де? Коли?" Ровшан Аскеров і що говорить про війну

Журналіст виїхав із країни-терористки, де йому приписують "реабілітацію нацизму"

Азербайджанський журналіст, відомий гравець інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?" після втікача Потапа, котрий дав інтерв’ю Юрію Дудю, сам поспілкувався з російським блогером. Там він заявив про страту пропагандистки Маргарити Симоньян та удари по містах країни-агресорки.

Ровшан Аскеров (повне ім’я Ровшан Енвер огли Аскеров) виїхав із Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. "Телеграф" розповідає, що відомо про журналіста та де він зараз.

Ровшан Аскеров — що про нього відомо

Народився 4 травня 1972 року у Баку. У 1994 році закінчив історичний факультет Бакинського державного університету та отримав звання кандидата історичних наук.

У 2000-х роках Аскеров працював спортивним оглядачем у російській газеті "Спорт-Експрес", потім перейшов на телеканал "НТВ-Плюс". Працював кореспондентом на ОІ у 2004 та 2006 роках. З 2009 був піар-директором журналу "Баку".

Ровшан Аскеров у молодості

У гру "Що? Де? Коли?" Ровшан почав грати 1989 року в Баку, а в телевізійному клубі дебютував 1998 року. 2016 року став капітаном власної команди. 5 вересня 2018 року оголосив про свій вихід з ЩДК. Отримував пропозиції повернутись у гру, але це його більше не цікавило.

Втеча з Росії і смерть для пропагандистів

5 березня 2022 року журналіст виїхав з Росії до рідного Азербайджану, засудивши повномасштабне вторгнення країни-терористки до України. "Для мене кожен російський солдат зі зброєю в руках, який переступив кордон Росії та України, — це ворог. До нього треба ставитись, як до солдата Вермахту. Ці люди не мають ні матерів, ні батьків, ні дітей. Вони взяли зброю і прийшли в Україну вбивати, тому єдине можливе ставлення до них — це вбивати їх", — сказав він в одному з інтерв'ю у 2022 році.

27 квітня проти Аскерова порушили кримінальну справу за "реабілітацію нацизму". За кілька днів до цього Ровшан написав у Фейсбуці, що радянський генерал Георгій Жуков був мародером зі стажем, який насправді "вивозив з Німеччини трофейне майно для свого особистого користування". Вже 11 травня зірку ЩДК було оголошено у розшук МВС Росії. 24 травня московський суд заочно заарештував його. 9 грудня Мін’юст Росії включив його до реєстру "іноагентів". 22 січня 2025 року Росфінмоніторинг вніс журналіста в "список терористів та екстремістів".

Нещодавно Аскеров заявив в інтерв’ю Дудю, що вважає справедливою страту кремлівської пропагандистки Симоньян та їй подібних. "Доброго дня! Давай все-таки за іншим законом. Тому що закони РФ зараз якісь дивні. Ти їх вважаєш нормальними, де мене, наприклад, вважають іноагентом. Нюрнберзький трибунал. Там же були страти? Були. І якби ти мені про Симоньян не нагадав, я взагалі не пам'ятав, що вона ще існує", — зауважив Ромзан. Також журналіст вважає всі атаки Києва на Росію виправданими. Ровшан ствердно заявив, що до росіян у нього "нуль емпатії".

Як зараз виглядає Ровшан Аскеров

Проти агресії РФ висловився і російський актор Олександр Феклістов. Виявляється, зірка "Сватів" теж залишив Росію.