Приструнив українофобку Бльоданс: що говорить про війну зірка "Маски-шоу" Борис Барський і де зараз відомий одесит

65-річний артист не пропадав із радарів і продовжує виходити на сцену

Знаменитий одесит, актор гумористичного жанру Борис Барський засуджує війну Росії проти України. 65-річний артист спілкується зі своїм колегою з трупи "Маски", скандальним Георгієм Делієвим, а ось зрадницю Евеліну Бльоданс він охарактеризував дуже дотепно.

Барський став справжньою знаменитістю, коли кумедні скетчі "Маски-шоу" вийшли на телебачення. "Телеграф" розповідає, що відомо про актора, що говорить про війну та як зараз виглядає.

Борис Барський — що про нього відомо

Народився 22 вересня 1959 року в Одесі. 1981 року закінчив навчання на факультеті атомної енергетики Одеського політехнічного інституту, після чого протягом трьох років працював у Центрі стандартизації та метрології. Паралельно Барський відвідував студію пантоміми, а згодом зрозумів, що сцена йому дорожча. У 1992 році чоловік отримав диплом російського "ГІТІСу" за спеціальністю "режисура естради та масових вистав".

Борис Барський у молодості з колегою із "Масок" Володимиром Комаровим

З 1984 року по сьогодні є одним із провідних акторів комік-трупи "Маски". Взяв участь у зйомках майже всіх 80 серій "Маски-шоу", а також у кількох фільмах. Є автором 7 книг, включаючи поетичні збірки. 2009 року отримав звання Народного артиста України.

Актори трупи "Маски"

З 1980 року Барський одружений з хіміком Наталією. У цьому шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Анастасія (1983) та син Костянтин (1984). На жаль, у 25 років Костя помер, у нього була затяжна хвороба через серцевий напад.

Барський з дружиною Наталією

"Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли кажуть, що час лікує, нічого не лікує. Це завжди лишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які боронять Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких у голові змінюється все. Це не переживеш, із цим доводиться жити", — поділився артист в інтерв'ю Олексію Суханову у 2023 році.

Костянтин Барський помер у 25 років

У квітні 2022 року знаменитий одесит вперше став дідусем, але поділився він цим лише в березні 2025 року ексклюзивно для obozrevatel. Анастасія подарувала чудову онучку Валентину. Дівчинка народилася в Болгарії, через 3 місяці вони повернулися до рідної Одеси.

Борис Барський став дідусем. На фото — дружина артиста Наталія

Що Борис Барський говорить про війну

Після анексії Криму актори театру "Маски" припинили виступати у Криму. Після повномасштабного нападу РФ Барський із сім’єю продовжує жити та працювати в Одесі. Проте навіть сьогодні 65-річний артист продовжує говорити російською мовою.

"Я маю українську родину. І ми все життя розмовляли двома мовами і чудово один одного розуміли. Це не є проблемою. Проблема трохи інша. Людину слід судити по вчинках, а не з мови, якою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. І ще важливо, що для Одеси це культурна спадщина. Я не бачу тут проблем. У чому проблема? У неприйнятті? У відторгненні? Ну лайте мене за це", — сказав Барський у 2024 році.

У свіжому інтерв’ю obozrevatel артист висловився про українофобку Евеліну Бльоданс, яка стала відома завдяки "Маски-шоу". Наразі уродженка Ялти живе в Росії, підтримує анексію Криму та вбивства українців.

Евеліна Бльоданс, Борис Барський та Георгій Делієв

"Чому підтримала російську агресію? Це у неї потрібно питати. Що я можу сказати про її ура-патріотизм? Вона повністю відповідає своєму прізвищу — от і все", — підсумував Барський.

Актор бере участь у різноманітних благодійних заходах, у тому числі допомагає українським військовим. Він нагороджений відзнакою "Гордість нації" за вагомий внесок у підтримку ЗСУ.

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