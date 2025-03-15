Шлюб з коміком довжиною у 8 років: що відомо про дружину "ворога Росії" Антона Лірника

До гумориста в Україні є неоднозначне ставлення, але з ним завжди його Марина

Український комік та шоумен Антон Лірник, який навіть після 2014 року працював у Росії, де за підтримку України його визнали ворогом та назвали "іноагентом", вже вісім років щасливий у шлюбі з дружиною Мариною.

Подружжя виховує маленьку дочку Марфу. "Телеграф" розповідає, чим займається дружина гумориста та як вона виглядає.

Марина Лірник — що про неї відомо

Марина (у дівочості Горудько) народилася у Києві, вона — український дизайнер одягу, який працює під власним брендом LIRNIК. Подружжя знаходиться у шлюбі з 2017 року і виховує спільну дочку Марфу, яка народилася у квітні того ж року.

Після анексії Криму та початку АТО на Донбасі шоумен продовжував працювати в Україні, паралельно заробляючи криваві рублі у країні-агресорці. Там він брав участь у гумористичному пропагандистському Comedy Club, знімався в кіно і був сценаристом з путіністом Сергієм Свєтлаковим фільму "Таємниця зниклого села".

На початку повномасштабної війни Росії проти України Лірник перебував у Москві. У 2024 році Лірник розповів, що до 2022 року інвестував у будинок під Києвом, де жила б його родина. Відомо, що батьки Марини живуть у Києві, а Антона – в Одесі.

У соціальних мережах дружина Лірника вела сторінки російською мовою, проте наразі жінка впевнено спілкується з підписниками українською. Шоумен не перейшов на рідну мову.

"Моя мама родом з-під Чорнобиля. Мій тато родом з Донецька. Все своє життя я розмовляла російською. Бо тато виріс в регіоні, де всі лише російською спілкувались, а мама з того регіону, де її батькам, коли вона щойно народилась, не видавали паспорти, бо вони були з села — людьми, яким радянська влада не вважала за необхідне видавати документи, бо тоді селянам не було місця серед людей, що живуть у місті. А до міста без паспорту не пускали. Ну і звичайно забороняли спілкуватись українською. Мама в свої 17 років переїхала до Києва… З неї вже тоді вибили українську. На разі у нас в чатику вся переписка українською", — сказала у квітні 2023 року Марина.

Зараз подружжя живе за кордоном. У коментарі "Телеграфу" у січні 2024 року Лірник розповів, що живе із сім’єю у Туреччині та допомагає українським дітям, яких евакуювали до Анталії. Чоловік виступає як стендап-комік і часто з "хорошими росіянами".

25 лютого 2025 року Марина Лірник написала в Інстаграмі, що її дочка мріє повернутися до Києва. Дизайнерка виклала фото з чоловіком та дочкою, що тримає імпровізований український прапор. Згідно з геотегом на сторінці Лірник, вона з родиною перебралася до Іспанії. Там же зараз і виступає гуморист.

Варто додати, що для Лірника це вже третій шлюб. Першу дружину коміка звали Тетяною, вона була однокурсницею. Пара виховувала доньку Марію, яка померла від раку у 8 років. Другою дружиною стала Валерія Бородіна, у цьому шлюбі народилася дочка Соня. Після розлучення колишнє подружжя не спілкується, але з дочкою Лірник підтримує зв’язок.

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