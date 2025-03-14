Подарувала Трампу 5 онуків, а зараз зустрічається з мільярдером: як виглядає колишня невістка президента США

47-річна Ванесса Трамп закрутила роман зі знаменитим гольфістом

Президент США Дональд Трамп відомий не лише своїми скандальними політичними заявами, а й великою родиною. Раніше ми писали про його другу дружину Марлу Мейплз, а тепер розповімо про колишню невістку Ванессу Трамп.

Нині жінці 47 років і нещодавно вона закрутила роман з одним із найбагатших у світі спортсменів. "Телеграф" розповідає, що відомо про Ванессу і як вона виглядає.

Ванесса Трамп — що про неї відомо

Ванесса народилася 18 грудня 1977 року в Нью-Йорку, має данське коріння. Навчалася у приватній школі Дуайт, вивчала психологію. Її покійний вітчим Чарльз Гейдон був відомим адвокатом, до якого зверталася навіть Мерилін Монро.

Ванесса Трамп у юності. Фото: Getty Images

Підлітком працювала моделлю, а 2003 року разом із сестрою Веронікою відкрила нічний клуб під назвою Sessa. У 2003 році Ванесса зіграла у фільмі "Кохання за правилами та без". Також якийсь час займалася дизайном сумок під брендом La Poshett.

Ванесса з сетрою Веронікою. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Шлюб із сином Дональда Трампа

З 1998 по 2001 рік Ванесса зустрічалася із саудівським принцом Халідом бін Бандаром бін Султаном Аль-Саудом. Їхній роман завершився після подій 11 вересня, коли чоловік залишив США слідом за своїм батьком, саудівським послом, підозрюваним у можливих зв’язках з Аль-Каїдою.

2005 року Ванесса вийшла заміж за старшого сина нинішнього президента США Дональда Трампа-молодшого. У цьому шлюбі з’явилося 5 дітей: дочки Кай Медісон (2007) та Хлоя Софія (2014), а також сини – Дональд Джон III (2009), Трістан Мілош (2011) та Спенсер Фредерік (2012).

Ванесса і Дональд Трамп-молодший заручились у 2004 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дональд Трамп з онуками від Ванесси. Фото: instagram.com/officialvanessatrump

15 березня 2018 року стало відомо, що Ванесса подала на розлучення. У липні того ж року подружжя врегулювало питання опіки над дітьми, а до кінця 2018 року шлюборозлучний процес було завершено.

Фото: Getty Images

Роман з Тайгером Вудсом

Стосунки з гольфістом, зі статками у 1,3 мільярда доларів, зав’язалися у листопаді 2024 року. Пара проживає всього за 20 хвилин один від одного в елітному районі Палм-Біч на півдні Флориди. Довгий час Ванесса і Тайгер були друзями, але згодом між ними спалахнули почуття. Про це пише The New York Post.

Ванесса Трамп і Тайгер Вудс. Фото: Getty Images

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