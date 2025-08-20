Рус

Грала у багатьох серіальних хітах: коли померла актриса Любов Тимошевська і як виглядає її могила

Тетяна Кармазіна
Любов Тимошевська – українська актриса Новина оновлена 20 серпня 2025, 11:04
Любов Тимошевська – українська актриса.

Зірки не стало незадовго після повномасштабного вторгнення РФ

Цієї середи могло б виповнитись 67 років відомій українській актрисі Любові Тимошевській, проте незадовго після цинічного вторгнення Росії в Україну артистки не стало. Рудоволоса артистка запам’яталася глядачам багатьма яскравими ролями у серіалах та кіно.

Тимошевська народилася 20 серпня 1958 року у місті Хуст Закарпатської області у родині військового. 1983 року закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "акторка театру та кіно".

У 2000-х роках Любов активно почала зніматись у телесеріалах. 2010 року актриса виконала головну роль Євгенії — матері Аїди — у комедійному серіалі "Попелюшка з причепом" (українська адаптація популярного іспанського проєкту "Aída").

Любов Тимошевська у серіалі Попелюшка з причепом Оксана Сташенко
Любов Тимошевська у серіалі "Попелюшка з причепом"

Серед відомих робіт Тимошевської — ролі у фільмі "Балада про бомбера", "Бідна Liz", "Незламна" ("Битва за Севастополь"), "Підкидьки", "Де гроші" (з DZIDZIO та Адою Роговцевою), а також у популярних серіалах "Свати", "Нюхач", "Пес", "Зникаючі сліди" та інші. Остання її робота — роль бабусі у фільмі "Я працюю на цвинтарі" (2021).

Любов Тимошевська у серіалі Нюхач
Актриса у серіалі "Нюхач"
Любов Тимошевська Зникаючі сліди
"Зникаючі сліди" (2020)
Любов Тимошевська Шуша
"Шуша" (2020)
Любов Тимошевська ада роговцева Де гроші
"Де гроші" (2021)

Смерть Любові Тимошевської

Акторки не стало 16 березня 2022 року. Відхід актриси у ЗМІ не висвітлювався, і причина смерті зірки серіальних хітів невідома. Про поховання Тимошевської на Байковому цвинтарі у Києві одного разу говорила актриса Рима Зюбіна — у спогадах про перші дні війни. Фото могили актриси у мережі відсутні.

Я пам’ятаю на початку березня поховання у Києві. Я була на двох похованнях – актриса театру "Золоті ворота" Люба Тимошевська померла. На Байковому біля адмінкорпусу приїздили такі маленькі бусики. Вони відкидали тільки задні двері й трішечки висувалася труна. Підбігали капелани – відспівували людину. І от все за п’ять хвилин відбувається, закриваються всі ці бусики й від’їжджають всі ці автобуси з трунами

Римма Зюбіна

Любов Тимошевська померла
Любов Тимошевська пішла з життя у 2022 році

Нагадаємо, що у фільмі "Попелюшка з причепом" Любов Тимошевська зіграла з нинішньою путіністкою, російською актрисою Оксаною Сташенко. Вона поливає брудом своїх колишніх українських колег.

