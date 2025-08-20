Грала у багатьох серіальних хітах: коли померла актриса Любов Тимошевська і як виглядає її могила

Зірки не стало незадовго після повномасштабного вторгнення РФ

Цієї середи могло б виповнитись 67 років відомій українській актрисі Любові Тимошевській, проте незадовго після цинічного вторгнення Росії в Україну артистки не стало. Рудоволоса артистка запам’яталася глядачам багатьма яскравими ролями у серіалах та кіно.

Тимошевська народилася 20 серпня 1958 року у місті Хуст Закарпатської області у родині військового. 1983 року закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "акторка театру та кіно".

У 2000-х роках Любов активно почала зніматись у телесеріалах. 2010 року актриса виконала головну роль Євгенії — матері Аїди — у комедійному серіалі "Попелюшка з причепом" (українська адаптація популярного іспанського проєкту "Aída").

Любов Тимошевська у серіалі "Попелюшка з причепом"

Серед відомих робіт Тимошевської — ролі у фільмі "Балада про бомбера", "Бідна Liz", "Незламна" ("Битва за Севастополь"), "Підкидьки", "Де гроші" (з DZIDZIO та Адою Роговцевою), а також у популярних серіалах "Свати", "Нюхач", "Пес", "Зникаючі сліди" та інші. Остання її робота — роль бабусі у фільмі "Я працюю на цвинтарі" (2021).

Актриса у серіалі "Нюхач"

Смерть Любові Тимошевської

Акторки не стало 16 березня 2022 року. Відхід актриси у ЗМІ не висвітлювався, і причина смерті зірки серіальних хітів невідома. Про поховання Тимошевської на Байковому цвинтарі у Києві одного разу говорила актриса Рима Зюбіна — у спогадах про перші дні війни. Фото могили актриси у мережі відсутні.

Я пам’ятаю на початку березня поховання у Києві. Я була на двох похованнях – актриса театру "Золоті ворота" Люба Тимошевська померла. На Байковому біля адмінкорпусу приїздили такі маленькі бусики. Вони відкидали тільки задні двері й трішечки висувалася труна. Підбігали капелани – відспівували людину. І от все за п’ять хвилин відбувається, закриваються всі ці бусики й від’їжджають всі ці автобуси з трунами Римма Зюбіна

Любов Тимошевська пішла з життя у 2022 році

Нагадаємо, що у фільмі "Попелюшка з причепом" Любов Тимошевська зіграла з нинішньою путіністкою, російською актрисою Оксаною Сташенко. Вона поливає брудом своїх колишніх українських колег.