Рус

Зеленський сплутав її з "прем’єр-міністром": куди зникла акторка Тамара Яценко та як зараз виглядає

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де зараз акторка Тамара Яценко із "Шоу довгоносиків"
Де зараз акторка Тамара Яценко із "Шоу довгоносиків". Фото Колаж "Телеграфа"

Тамарі Яценко цього року виповнилося 70 років

Народна артистка України Тамара Яценко знялася майже у 70 кінострічках і кілька разів була колегою Володимира Зеленського на знімальному майданчику, зокрема у серіалі "Слуга народу". І навіть зараз, попри поважний вік, продовжує займатися улюбленою справою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз акторка із "Шоу Довгоносиків" і як виглядає. Ми довідалися, чим займається Тамара Яценко під час війни.

Чим відома Тамара Яценко

Українська артистка народилася 1955 року у селі Горенка Київської області. У 1975 році Тамара закінчила театральну студію при Українському академічному драматичному театрі ім. Івана Франка і почала працювати у драмтеатрі. Незабаром Яценко переїхала до Києва та влаштувалася музичним керівником у дитячий садок.

З 1979 року Тамара стала виступати у Київському молодіжному театрі, ставши його Примою. Найвідомішою роллю Яценко стала Проня Прокопівна у спектаклі "За двома зайцями", її актриса втілила на сцені майже 800 разів.

Тамара Яценко
Найвідомішою роллю Тамари Яценко стала Проня Прокопівна

У 1990 році вона закінчила ГІТІС і активно займалася розвитком кар’єри. Велику популярність їй принесло участь у телепроєкті "Шоу довгоносиків", де акторам приклеювали величезні носи. Як згадує Тамара, вони викликали дискомфорт та навіть не дозволяли нормально випити чай.

Тамара Яценко
Тамара Яценко у "Шоу довгоносиків", Фото: depo.ua

Окрім театру, Яценко активно знімалася у кіно. На її рахунку такі фільми, як: "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Пастка", "Повернення Мухтара", "Останній москаль", "Я, ти, він, вона" та "Слуга народу 2". У двох останніх кінопроєктах компанію їй на знімальному майданчику склав Володимир Зеленський.

Тамара Яценко
Тамара Яценко продовжує брати участь у виставах

У своєму інтерв’ю Тамара Яценко розповіла, що у "Слузі народу" їй дісталася цікава роль. Вона зіграла жінку, яку президент Володимир Зеленський сплутав із прем’єр-міністром (його грав Станіслав Боклан), який зробив пластику. Тамарі довелося вжитися в роль "прем’єра", повторювати його манери, поведінку та зарозумілість.

Тамара Яценко та Володимир Зеленський
Кадр із серіалу "Слуга народу"

"Володя Зеленський весь час намагався мене підтримати, показував: "Клас!". Режисер після цього підійшов до мене, поаплодував і сказав: "Браво, довели, що ви справжня народна артистка", — розповіла Яценко.

Де зараз Тамара Яценко та чим займається

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, народна артистка перебувала у Києві, де мешкає вже багато років. Першого дня вона поїхала до Ржищова, що на Київщині, але за два тижні повернулася.

У 2025 році Тамарі виповниться 70 років, але попри поважний вік, вона продовжує виходити на сцену і займатися улюбленою справою. Разом із колегами вона гастролює українськими містами, які піддаються частим російським обстрілам, зокрема вони приїжджали у 2023 році до Харкова та Дніпра. А у жовтні минулого року Тамара Яценко презентувала з колективом комедію "НЕдитячі пристрасті чи Бебі-бум".

Тамара Яценко
Тамара Яценко у комедії "НЕдитячі пристрасті чи Бебі-бум"

Актриса не була заміжня і в неї немає дітей. Проживає вона у звичайній квартирі на Оболоні разом із громадянським чоловіком Олегом Коваленком. Особистого транспорту вона не має, тому артистка охоче користується метрополітеном.

Тамара розповіла, що має родичів у Росії, але вона з ними не спілкується з початку війни, оскільки вони зазомбовані пропагандою.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про вторгнення Росії Марат Башаров. Він дружив із Зеленським, а потім сказав "Спасибі" Путіну за війну.

Теги:
#Актриса #Володимир Зеленський #Тамара Яценко