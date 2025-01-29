Зеленський сплутав її з "прем’єр-міністром": куди зникла акторка Тамара Яценко та як зараз виглядає

Тамарі Яценко цього року виповнилося 70 років

Народна артистка України Тамара Яценко знялася майже у 70 кінострічках і кілька разів була колегою Володимира Зеленського на знімальному майданчику, зокрема у серіалі "Слуга народу". І навіть зараз, попри поважний вік, продовжує займатися улюбленою справою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз акторка із "Шоу Довгоносиків" і як виглядає. Ми довідалися, чим займається Тамара Яценко під час війни.

Чим відома Тамара Яценко

Українська артистка народилася 1955 року у селі Горенка Київської області. У 1975 році Тамара закінчила театральну студію при Українському академічному драматичному театрі ім. Івана Франка і почала працювати у драмтеатрі. Незабаром Яценко переїхала до Києва та влаштувалася музичним керівником у дитячий садок.

З 1979 року Тамара стала виступати у Київському молодіжному театрі, ставши його Примою. Найвідомішою роллю Яценко стала Проня Прокопівна у спектаклі "За двома зайцями", її актриса втілила на сцені майже 800 разів.

Найвідомішою роллю Тамари Яценко стала Проня Прокопівна

У 1990 році вона закінчила ГІТІС і активно займалася розвитком кар’єри. Велику популярність їй принесло участь у телепроєкті "Шоу довгоносиків", де акторам приклеювали величезні носи. Як згадує Тамара, вони викликали дискомфорт та навіть не дозволяли нормально випити чай.

Тамара Яценко у "Шоу довгоносиків", Фото: depo.ua

Окрім театру, Яценко активно знімалася у кіно. На її рахунку такі фільми, як: "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Пастка", "Повернення Мухтара", "Останній москаль", "Я, ти, він, вона" та "Слуга народу 2". У двох останніх кінопроєктах компанію їй на знімальному майданчику склав Володимир Зеленський.

Тамара Яценко продовжує брати участь у виставах

У своєму інтерв’ю Тамара Яценко розповіла, що у "Слузі народу" їй дісталася цікава роль. Вона зіграла жінку, яку президент Володимир Зеленський сплутав із прем’єр-міністром (його грав Станіслав Боклан), який зробив пластику. Тамарі довелося вжитися в роль "прем’єра", повторювати його манери, поведінку та зарозумілість.

Кадр із серіалу "Слуга народу"

"Володя Зеленський весь час намагався мене підтримати, показував: "Клас!". Режисер після цього підійшов до мене, поаплодував і сказав: "Браво, довели, що ви справжня народна артистка", — розповіла Яценко.

Де зараз Тамара Яценко та чим займається

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, народна артистка перебувала у Києві, де мешкає вже багато років. Першого дня вона поїхала до Ржищова, що на Київщині, але за два тижні повернулася.

У 2025 році Тамарі виповниться 70 років, але попри поважний вік, вона продовжує виходити на сцену і займатися улюбленою справою. Разом із колегами вона гастролює українськими містами, які піддаються частим російським обстрілам, зокрема вони приїжджали у 2023 році до Харкова та Дніпра. А у жовтні минулого року Тамара Яценко презентувала з колективом комедію "НЕдитячі пристрасті чи Бебі-бум".

Тамара Яценко у комедії "НЕдитячі пристрасті чи Бебі-бум"

Актриса не була заміжня і в неї немає дітей. Проживає вона у звичайній квартирі на Оболоні разом із громадянським чоловіком Олегом Коваленком. Особистого транспорту вона не має, тому артистка охоче користується метрополітеном.

Тамара розповіла, що має родичів у Росії, але вона з ними не спілкується з початку війни, оскільки вони зазомбовані пропагандою.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про вторгнення Росії Марат Башаров. Він дружив із Зеленським, а потім сказав "Спасибі" Путіну за війну.