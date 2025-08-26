Зіграла російську "Жанну д’Арк" у пропагандистському фільмі СРСР: як виглядає могила харків’янки Водяницької

Українка зіграла радянську партизанку Зою, особистість якої неоднозначна

Цього дня, 26 серпня 2025 року, виповнюється 107 років від дня народження Галини Водяницької, яка набула світової слави завдяки виконанню ролі радянської партизанки Зої Космодем’янської. Як і зрадниця Ольга Красько, артистка народилася у Харкові.

Водяницька з’явилася на світ у 1918 році у родині вчених. З дитинства дівчинка мріяла стати актрисою, проте на вимогу батьків після школи Галина вступила до Московського державного університету: спочатку навчалася на біологічному, потім на фізичному факультеті. Після трьох курсів МДУ вона подалася до театрального.

1944 року Водяницька закінчила ВДІК. Її кінодебют відбувся у 1941 році у воєнному фільмі "Ми чекаємо вас з перемогою". Знаковою у її кар’єрі актриси стала участь у пропагандистській радянській драмі "Зоя" (1944). Тут уродженка Харкова втілила образ Зої Космодем’янської — диверсантки з Тамбовської області.

Галина Водяницька в молодості

Відомо, що Зоя разом з іншими бійцями та диверсантами виконувала завдання у тилу ворога, беручи участь у цинічній сталінській тактиці "випаленої землі" (знищення всіх населених пунктів у тилу німецьких військ). Під час спроби підпалити сарай Космодем’янську зловили німці та повісили на стовпі з табличкою, де російською та німецькою мовами було написано "Підпал будинків".

Образ Космодем’янської розкрутили за СРСР. На фото справа: Галина у ролі Зої

Картина "Зоя" увійшла до лідерів кінопрокату не тільки в СРСР, а й за кордоном, а сама артистка була удостоєна Сталінської премії першого ступеня і навіть побувала з картиною на Каннському кінофестивалі у 1946 році.

Галина Водяницька в ролі Зої Космодем’янської

Де похована Галина Водяницька: фото могили

Актриса померла 13 липня 2007 року у Москві в 88 років і була упокоєна на Новодівочому цвинтарі (дільниця № 8). Прах Водяницької похований біля її другого чоловіка, режисера Сергія Васильєва та його рідного брата. Чоловікам встановлений великий пам’ятник із барельєфами, а пам’ять акторці увічнена лише непомітною гранітною плитою.

