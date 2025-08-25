Два роки без зірки кіно. На що перед смертю скаржився 58-річний актор Юрій Потапенко і як виглядає його могила

Артист зіграв у багатьох відомих фільмах та серіалах

Два роки тому вітчизняну сцену назавжди залишив відомий актор театру та кіно Юрій Потапенко. Артиста не стало на 59 році життя — і ця раптова смерть шокувала його колег та шанувальників.

Актор народився 1 серпня 1965 року у Києві. З дитинства захоплювався футболом, але через травму ноги покінчив зі спортом. У молодому віці підробляв на будівництві, а пізніше вступив до театрального інституту імені Карпенка-Карого, який закінчив у 1990 році.

У різні роки Потапенко виступав як актор та режисер у театрах "Сузір’я", "Браво" та на інших майданчиках. Найбільше біографія зірки пов’язана з Київським національним академічним Молодим театром: артист грав на його сцені цілих 32 роки — до самої смерті.

На екрані Юрій з’явився більш ніж у півсотні картин, включаючи "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я" та "На лінії життя". Українські глядачі також могли бачити актора і в українському серіалі "Жіночий лікар" та російському "Поверненні Мухтара".

Від чого помер Юрій Потапенко

24 серпня 2023 року в Молодому театрі повідомили, що зірки не стало. Колеги згадували лише, що за два тижні до смерті Потапенко говорив про біль у серці. Про офіційну причину смерті нічого не відомо. Також невідомо, де поховали 58-річного артиста та як зараз виглядає його могила.

У соцмережах Молодий театр поділився відео, де їх колега читає вірш. За їхніми словами, у цих рядках чується щось "пророче". Відомо, що в артиста залишилася дружина та двоє дітей.

