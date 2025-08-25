Рус

Два роки без зірки кіно. На що перед смертю скаржився 58-річний актор Юрій Потапенко і як виглядає його могила

Тетяна Кармазіна
Юрій Потапенко помер у серпні 2023 року Новина оновлена 25 серпня 2025, 15:29
Юрій Потапенко помер у серпні 2023 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Артист зіграв у багатьох відомих фільмах та серіалах

Два роки тому вітчизняну сцену назавжди залишив відомий актор театру та кіно Юрій Потапенко. Артиста не стало на 59 році життя — і ця раптова смерть шокувала його колег та шанувальників.

Актор народився 1 серпня 1965 року у Києві. З дитинства захоплювався футболом, але через травму ноги покінчив зі спортом. У молодому віці підробляв на будівництві, а пізніше вступив до театрального інституту імені Карпенка-Карого, який закінчив у 1990 році.

У різні роки Потапенко виступав як актор та режисер у театрах "Сузір’я", "Браво" та на інших майданчиках. Найбільше біографія зірки пов’язана з Київським національним академічним Молодим театром: артист грав на його сцені цілих 32 роки — до самої смерті.

На екрані Юрій з’явився більш ніж у півсотні картин, включаючи "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я" та "На лінії життя". Українські глядачі також могли бачити актора і в українському серіалі "Жіночий лікар" та російському "Поверненні Мухтара".

Юрій Потапенко
"Тарас Шевченко. Заповіт" (1992)
Юрій Потапенко
юрій потапенко Жіночий лікар
"Жіночий лікар" (2013)

Від чого помер Юрій Потапенко

24 серпня 2023 року в Молодому театрі повідомили, що зірки не стало. Колеги згадували лише, що за два тижні до смерті Потапенко говорив про біль у серці. Про офіційну причину смерті нічого не відомо. Також невідомо, де поховали 58-річного артиста та як зараз виглядає його могила.

У соцмережах Молодий театр поділився відео, де їх колега читає вірш. За їхніми словами, у цих рядках чується щось "пророче". Відомо, що в артиста залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що 22 серпня 2025 року не стало відомого радянського співака, родом з України. "Телеграф" повідомляв, від чого у 78 років помер Ярослав Євдокимов. Також дізнайтеся, що відомо про колишніх дружин, вдову та дітей покійного артиста.

