Відомий український актор помер у 58 років

Актор багато років пропрацював у "Молодому театрі", а також знявся у декількох фільмах

Помер відомий український актор Юрій Потапенко. Зірці "Молодого театру" було 58 років. Смерть настала раптово і стала шоком для близьких.

Сумну звістку повідомляє сторінка "Молодий театр" у Facebook 24 серпня 2023 року. Саме в цьому закладі довгі роки працював Юрій Потапенко.

Так, точна причина смерті актора не озвучується, але колеги зазначають, що це сталося раптово. В дописі згадують, як нещодавно спілкувалися з Потапенком.

"Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти", — зазначають в "Молодому театрі".

Юрій Потапенко – актор Київського національного академічного молодого театру, де грав 32 роки. Був задіяний у таких виставах, як "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". Крім того, мав досвід кінозйомок. На великому екрані Потапенка можна побачити у таких проєктах, як "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

"Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам'ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент", — додають в театрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні загинув український актор і спортсмен Євген Світличний. Відомий за роллю у фільму Олега Сенцова "Носоріг".