Помер актор із "Ігри престолів"

Артисту було лише 36 років

Зірковий каст популярного серіалу "Гра престолів" втратив одного зі своїх акторів. У віці 36 років помер британський актор Даррен Кент. Все життя чоловік жив із невиліковною хворобою шкіри.

Про смерть Даррена Кента повідомило у Twitter агентство Carey Dodd Associates, з яким актор працював. Артист помер ще у п’ятницю, 11 серпня. Поруч із ним були його батьки та найкращий друг.

"З глибоким сумом повідомляємо вам, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п’ятницю. Його батьки і найкращий друг були поряд з ним. У цей скрутний час наші думки та любов — з його родиною" — йдеться у повідомленні.

Все життя Даррен Кент страждав від рідкісного шкірного захворювання, через яке він не міг довго перебувати на сонці. Також у чоловіка було ще кілька хронічних захворювань: остеопороз та артрит.

Кент знімався в таких картинах, як фільм жахів "Дзеркала", "Сонячний хлопчик", серіалах "Жителі Іст-Енду", "Закон маршала", "Безсором’я", а також продюсував корометражки "Вільний торговець" та "Ти мене знаєш". У серіалі "Гра престолів" актор зіграв пастуха і з’явився в епізоді з Емілією Кларк. Незадовго до смерті актор знявся у фільмі "Підземелля та дракони: честь серед злодіїв".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер 25-річний актор із серіалу "Ейфорія". Напередодні Ангус Клауд поховав батька, втрата давалася йому дуже тяжко.