Зірки "Гри престолів" знову стали батьками: хто з’явився у пари

У зіркової пари новий член сім’ї

Зірки популярного свого часу серіалу "Гра престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі знову стали батьками. Знаменитості вже мають сина, який з’явився на світ у 2021 році.

Про нове поповнення в сім'ї Герінґтон і Леслі повідомляє Page Six. За даними видання, у подружжя народилася дівчинка.

Представник пари підтвердив цю новину у короткій заяві. "Вони раді вітати в сім’ї маленьку дівчинку", — заявив він.

Нагадаємо, що це друга дитина Кіта та Роуз. Пара вже виховує сина, але ніколи не розкривала його ім’я публіці. Вони, як відомо, потайливі, коли справа доходить до їхньої родини.

Кіт та Роуз разом з 2011 року. Вони познайомилися на зйомках "Гри престолів", де їм дісталися ролі героя таємничого походження Джона Сноу та привабливої, але дикої дівчини Ігрітт, і одружилися у 2018 році.

Раніше "Телеграф" писав, що 54-річна актриса Кейт Бланшетт похвалилася стильним вбранням. Знаменитість з’явилася на показі нового фільму "Новенький" режисера Ворвіка Торнтона.