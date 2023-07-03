Помер 19-річний онук Роберта Де Ніро

Хлопець помер несподівано для всієї родини

У сім’ї голлівудського актора Роберта Де Ніро, який з’явився цього року в новій комедії, сталося горе — у його прийомної доньки Дрени Де Ніро помер син Леандро.

Трагічною новиною поділилася сама жінка у соцмережі Інстаграм. "Мені так шкода, моя крихітко, мені так шкода Карлос (рідний батько хлопця – ред.). Відпочивай з Миром та Вічним Раєм, мій милий хлопчик", — написала Дрена, прикріпивши до посту фото свого сина.

Поки невідомо, що стало причиною смерті Леандро. За словами матері, хлопець просто ліг спати і більше не прокинувся.

Леандро Де Ніро Родрігес

Дрена Де Ніро із сином Леандро

Дрена Де Ніро, прийомна дочка Роберта Де Ніро, була удочерена ним під час його шлюбу з актрисою та співачкою Дайан Ебботт (1976-1988). У тому ж шлюбі народився син Рафаель. У легендарного актора всього семеро дітей. Наймолодша, сьома дитина, народилася у 2023 році. Де Ніро не розкриває стать та ім’я дитини. Більш всього, що мати дитини — інструктор з бойових мистецтв Тіффані Чен.

Роберт Де Ніро з сім’єю у 1977 році. Фото: instagram.com/drenadeniro

Роберт Де Ніро не єдина зірка, яка скористалася послугами репродуктивної медицини. Раніше "Телеграф" писав, кому зі знаменитостей дітей народили сурогатні мами.