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Помер 19-річний онук Роберта Де Ніро

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американський актор Роберт Де Ніро Новина оновлена 03 липня 2023, 13:17
Американський актор Роберт Де Ніро. Фото Getty Images

Хлопець помер несподівано для всієї родини

У сім’ї голлівудського актора Роберта Де Ніро, який з’явився цього року в новій комедії, сталося горе — у його прийомної доньки Дрени Де Ніро помер син Леандро.

Трагічною новиною поділилася сама жінка у соцмережі Інстаграм. "Мені так шкода, моя крихітко, мені так шкода Карлос (рідний батько хлопця – ред.). Відпочивай з Миром та Вічним Раєм, мій милий хлопчик", — написала Дрена, прикріпивши до посту фото свого сина.

Поки невідомо, що стало причиною смерті Леандро. За словами матері, хлопець просто ліг спати і більше не прокинувся.

Леандро де Ніро Родрігес
Леандро Де Ніро Родрігес
Леандро де Ніро Родрігес Дрена де Ніро
Дрена Де Ніро із сином Леандро
Леандро де Ніро Родрігес Дрена де Ніро

Дрена Де Ніро, прийомна дочка Роберта Де Ніро, була удочерена ним під час його шлюбу з актрисою та співачкою Дайан Ебботт (1976-1988). У тому ж шлюбі народився син Рафаель. У легендарного актора всього семеро дітей. Наймолодша, сьома дитина, народилася у 2023 році. Де Ніро не розкриває стать та ім’я дитини. Більш всього, що мати дитини — інструктор з бойових мистецтв Тіффані Чен.

Роберт Де Ніро Дрена де Ніро Дайан Ебботт
Роберт Де Ніро з сім’єю у 1977 році. Фото: instagram.com/drenadeniro

Роберт Де Ніро не єдина зірка, яка скористалася послугами репродуктивної медицини. Раніше "Телеграф" писав, кому зі знаменитостей дітей народили сурогатні мами.

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