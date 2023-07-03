Скончался 19-летний внук Роберта Де Ниро

Парень умер неожиданно для всей семьи

В семье голливудского актера Роберта Де Ниро, который появился в этом году в новой комедии, произошло горе — у его приемной дочери Дрены Де Ниро умер сын Леандро.

Трагической новостью поделилась сама женщина в соцсети Инстаграм. "Мне так жалко, моя крошка, мне так жалко Карлос (родной отец парня – ред.). Отдыхай с Миром и Вечным Раем, мой милый мальчик", — написала Дрена, прикрепив к посту фото своего сына.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти Леандро. По словам матери, парень просто лег спать и больше не проснулся.

Леандро де Ниро Родригес

Дрена де Ниро с сыном Леандро

Дрена Де Ниро, приемная дочь Роберта Де Ниро, была удочерена им во время его брака с актрисой и певицей Дайенн Эббот (1976−1988). В том же браке у них родился сын Рафаэль. У легендарного актера всего семеро детей. Самый младший, седьмой ребенок, родился в 2023 году. Де Ниро не раскрывает пол и имя ребенка. Предполагается, что мать ребенка — инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен.

Роберт Де Ниро с семьей в 1977 году. Фото: instagram.com/drenadeniro

Роберт Де Ниро не единственная звезда, которая пользовалась услугами репродуктивной медицины. Ранее "Телеграф" писал, кому из знаменитостей детей родили суррогатные мамы.