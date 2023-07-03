Звезды "Игры престолов" снова стали родителями: кто появился у пары

У звездной пары — новый член семьи

Звезды популярного в своем время сериала "Игра престолов", британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли снова стали родителями. У знаменитостей уже есть сын, который появился на свет в 2021 году.

О новом пополнении в семье Харингтон и Лесли сообщает Page Six. По данным издания, у супругов родилась девочка.

Представитель пары подтвердил эту новость в коротком заявлении. "Они рады приветствовать в семье маленькую девочку", — заявил он.

Напомним, что это второй ребенок Кита и Роуз. Пара уже воспитывает сына, но никогда не раскрывала его имя публике. Они, как известно, скрытны, когда дело доходит до их семьи.

Кит и Роуз вместе с 2011 года. Они познакомились на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной, но одичалой девушки Игритт, и поженились в 2018 году.

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