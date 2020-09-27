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Звезды "Игры престолов" впервые станут родителями

Звезды "Игры престолов" впервые станут родителями
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф
Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли ожидают первенца.

Для 33-летнего Харингтона и 33-летней Лесли это будет первый ребенок. О беременности актрисы стало известно из последнего интервью и фотосессии знаменитости для издания Make Magazine.

На страницах американского глянца опубликовали фото актрисы Лесли Роуз с округлым животом в роскошном черном наряде от английского модельера Stella McCartney.

Новыми фото в Инстаграм поделилась с читателями редактор журнала Урсула Лейк. Отметим, что сами звезды сериала "Игры престолов" не пользуются социальными сетями.

 
 
 
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Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой: трогательные фото

 
 
 
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Лейк в публикации сообщила, что для Роуз это замечательное время, ведь она впервые готовится стать матерью.

 
 
 
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Напомним, Кит Харингтон и Лесли Роуз познакомились на съемках британского сериала "Игры престолов". В нем пара исполняла влюбленных, а позже актеры перенесли свой роман в реальную жизнь. В 2017 году Кит и Лесли сообщили о помолвке, а июне 2018 года актеры провели свадебное торжество в родной Британии. На мероприятии присутствовали близкие и друзья пары, в том числе коллеги по сериалу.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, недавно Netflix презентовал трейлер нового сезона криминального сериала "Преступник", в котором сыграет Кит Харингтон.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Кит Харингтон, Роуз Лесли.

Автор:

Телеграф
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