Звезды "Игры престолов" впервые станут родителями

Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли ожидают первенца.

Для 33-летнего Харингтона и 33-летней Лесли это будет первый ребенок. О беременности актрисы стало известно из последнего интервью и фотосессии знаменитости для издания Make Magazine.

На страницах американского глянца опубликовали фото актрисы Лесли Роуз с округлым животом в роскошном черном наряде от английского модельера Stella McCartney.

Новыми фото в Инстаграм поделилась с читателями редактор журнала Урсула Лейк. Отметим, что сами звезды сериала "Игры престолов" не пользуются социальными сетями.

View this post on Instagram A post shared by Ursula Lake (@ursula_lake) on Sep 26, 2020 at 8:38am PDT

View this post on Instagram A post shared by Ursula Lake (@ursula_lake) on Sep 27, 2020 at 12:10am PDT

Лейк в публикации сообщила, что для Роуз это замечательное время, ведь она впервые готовится стать матерью.

View this post on Instagram A post shared by Ursula Lake (@ursula_lake) on Sep 26, 2020 at 8:39am PDT

Напомним, Кит Харингтон и Лесли Роуз познакомились на съемках британского сериала "Игры престолов". В нем пара исполняла влюбленных, а позже актеры перенесли свой роман в реальную жизнь. В 2017 году Кит и Лесли сообщили о помолвке, а июне 2018 года актеры провели свадебное торжество в родной Британии. На мероприятии присутствовали близкие и друзья пары, в том числе коллеги по сериалу.

View this post on Instagram A post shared by Game of Thrones (@gameofthronesnotofficial) on Jun 23, 2018 at 9:58am PDT

Как сообщалось ранее, недавно Netflix презентовал трейлер нового сезона криминального сериала "Преступник", в котором сыграет Кит Харингтон.