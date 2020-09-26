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Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой: трогательные фото

Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой: трогательные фото
16:48 Сегодня Телеграф
Дочь покойной актрисы Кэрри Фишер, 28-летняя актриса Билли Лурд стала мамой первый раз.

Дочь американской звезды Кэрри Фишер Билли Лурд поделилась со своими подписчиками на личной странице в Инстаграм радостной новостью - 28-летняя дочь родила сына.

Новый пост актриса сопроводила милым снимком, на которых изображены маленькие ножки мальчика. Известно, что Лурд и ее жених Остин Райделл назвали сына Кингстоном Фишером Лурдом Райделлом.

Новость о рождении сына стала полной неожиданностью для фанатов Билли. Актрисе удалось скрыть свою беременность на протяжении всего срока.

 
 
 
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Пару поздравили многие звездные друзья и коллеги актрисы: Лиа Мишель, Оливия Уайлд, Эмма Робертс, которая тоже в скором времени станет мамой.

Напомним, Билли Лурд известна по роли в сериале "Американская история ужасов". Она является дочерью покойной голливудской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года.

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Молодая актриса и ее коллега Остин Райделл начали встречаться в 2016 году, но вскоре пара рассталась. Затем у актрисы был продолжительный роман со звездой саги "Сумерки" Тэйлором Лотнером. В 2017 году Лурд вернулась к Райделлу, а через время парень сделал ей предложения.

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Дети, Билли Лурд, Остин Райделл.

Автор:

Телеграф
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