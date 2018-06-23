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В Сети опубликовали первые снимки со свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли

Кит Харингтон и Роуз Лесли
22:31 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной страничке "Игры Престолов" в Instagram появились первые снимки со свадебной церемонии Кита Харингтона и Роуз Лесли.

Сегодня, 23 июня, состоялась свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли, известных своими ролями в сериале "Игра Престолов". Церемония проходила в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин.

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На опубликованных снимках счастливая парочка не скрывает своих эмоций: Кит и Роуз искренне улыбаются.

Невеста предстала в красивом кружевном платье в пол, а ее голову украшает невероятно нежный венок из белых цветов и длинная фата. Пара смотрится очень гармонично и излучает счастье.

На снимках можно заметить и приглашенных гостей, которые также играли в сериале. Посетили церемонию Эмилия Кларк и Питер (Дейенерис Таргариен) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер). Для такого события Эмилия выбрала лук в нежно-розовом цвете.

 

Kit and Rose on their Wedding Day!! ❤️

Публикация от Game of Thrones (@gameofthronesnotofficial)

Напомним, что англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной, но одичалой девушки Игритт. 

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Новости шоу бизнеса, Игра престолов, Кит Харингтон, Кит Харингтон и Роуз Лесли, Роуз Лесли, Свадьба Кита Харингтона.
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