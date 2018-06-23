В Сети опубликовали первые снимки со свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли

Сегодня, 23 июня, состоялась свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли, известных своими ролями в сериале "Игра Престолов". Церемония проходила в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин.

На опубликованных снимках счастливая парочка не скрывает своих эмоций: Кит и Роуз искренне улыбаются.

Невеста предстала в красивом кружевном платье в пол, а ее голову украшает невероятно нежный венок из белых цветов и длинная фата. Пара смотрится очень гармонично и излучает счастье.

На снимках можно заметить и приглашенных гостей, которые также играли в сериале. Посетили церемонию Эмилия Кларк и Питер (Дейенерис Таргариен) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер). Для такого события Эмилия выбрала лук в нежно-розовом цвете.

Напомним, что англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной, но одичалой девушки Игритт.