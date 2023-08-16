Умер актер из "Игры престолов"

Артисту было всего 36 лет

Звездный каст популярного сериала "Игра престолов" потерял одного из своих актеров. В возрасте 36 лет скончался британский актер Даррен Кент. Всю жизнь мужчина жил с неизлечимой болезней кожи.

О смерти Даррена Кента сообщило в Twitter агентство Carey Dodd Associates, с которым актер работал. Артист скончался еще в пятницу, 11 августа. Рядом с ним были его родители и лучший друг.

"С глубоким прискорбием сообщаем вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. В это трудное время наши мысли и любовь — с его семьей" — говорится в сообщении.

Всю жизнь Даррен Кент страдал от редкого кожного заболевания из-за которого он не мог долго находиться на солнце. Также у мужчины было еще несколько хронических заболеваний: остеопороз и артрит.

Кент снимался в таких картинах, как фильм ужасов "Зеркала", "Солнечный мальчик", сериалах "Жители Ист-Энда", "Закон маршала", "Бесстыжие", а также продюсировал корометражки "Вольный торговец" и "Ты меня знаешь". В сериале "Игра престолов" актер сыграл пастуха, и появился в эпизоде с Эмилией Кларк. Незадолго до смерти актер снялся в фильме "Подземелья и драконы: честь среди воров".

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер 25-летний актер из сериала "Эйфория". Накануне Ангус Клауд похоронил отца, утрата давалась ему очень тяжело.