Известный украинский актер скончался в 58 лет

Актер много лет проработал в "Молодом театре", а также снялся в нескольких фильмах

Умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Звезде "Молодого театра" было 58 лет. Смерть наступила внезапно и повергла в шок для близких.

Печальное известие сообщает страница "Молодой театр" в Facebook 24 августа 2023 года. Именно в этом заведении долгие годы работал Юрий Потапенко.

Так, точная причина смерти актера не озвучивается, но коллеги отмечают, что это произошло внезапно. В сообщении вспоминают, как недавно общались с Потапенко.

"Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это тяжело поверить, тяжело принять", — отмечают в "Молодом театре".

Юрий Потапенко – актер Киевского национального академического молодого театра, где играл 32 года. Был задействован в таких спектаклях, как "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке". Кроме того, имел опыт киносъемок. На большом экране Потапенко можно увидеть в таких проектах, как "Тарас Шевченко. Заповит", "Кайдашева семья", "На линии жизни".

"Зрители ценили талант актера и умение перевоплощаться в совершенно разные образы, а коллеги будут помнить Юрия как искреннего друга, готового всегда прийти на помощь в трудный момент", — добавляют в театре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне погиб украинский актер и спортсмен Евгений Светличный. Известен по роли в фильме Олега Сенцова "Носорог".