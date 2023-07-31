Боролся с врагом до последнего вздоха: на войне погиб известный украинский спортсмен и актер

Евгений Светличный защищал Украину на Харьковском направлении

На войне против российских оккупантов погиб известный украинский актер и мастер спорта по фри-файту Евгений Светличный.

О трагическом событии сообщил режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — написал он.

Известно, что Евгений Светличный входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи". Он погиб 19 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Также воспоминаниями о герое поделилась и супруга Сенцова Вероника Вельча.

"Евгений Светличный. Светлый и талантливый. Боролся с врагом до последнего вздоха. К сожалению, тот вздох оказался очень преждевременным… Покойся с миром, друг", — написала она.

Отметим, что Евгений Светличный снимался в фильме Сенцова "Носорог". Там он исполнил роль Карася. Он являлся чемпионом Украины по фри-файту, мастером спорта, победителем многих профессиональных турниров.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта Украины по бодибилдингу, младшего сержанта Евгения Бондаренко.