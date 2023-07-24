Трое сыновей остались без отца: на войне против рф погиб чемпион Украины

Спортсмен с первых дней широкомасштабного наступления россии встал на защиту родины

На Донбассе погиб украинский воин, мастер спорта Украины по гребле академической, чемпион Украины в этом виде Андрей Кириченко. В июне стало известно о гибели на фронте ультрас "Динамо" по прозвищу "Кинжал".

О смерти титулованного спортсмена-воина сообщила пресс-служба Федерации академической гребли Украины в Facebook. Герой погиб 15 июля на Донетчине.

Андрей, у которого на войне был позывной "Керя", вступил в ряды Вооруженных сил Украины в первые дни полномасштабного вторжения рф. До этого он успешно занимался академической греблей, став мастером спорта Украины. Кроме побед на внутренней арене, Кириченко успел выступить и на международном уровне — на чемпионате мира среди юниоров 2001 года.

У погибшего воина остались жена и три сына, который пошли по спортивному пути отца (занимаются академической греблей).

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб тяжелоатлет Игорь Дорошенко.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта Украины по бодибилдингу, младшего сержанта Евгения Бондаренко.