Навсегда 21: на фронте погиб украинский футболист

Спортсмен отдал жизнь за Украину

На войне против российских захватчиков погиб украинский футболист, воспитанник муниципального спортивного клуба "Днепр" (Черкассы) Кирилл Молоков. Накануне стало известного о гибели на фронте украинского футболиста, выступавшего в чемпионате Польши.

О смерти героя в понедельник, 26 июня, сообщил директор МСК "Днепр" Юрий Гончаров в Facebook. По информации источника, воин-спортсмен погиб, штурмуя позиции оккупантов.

"Защищая Украину от российских агрессоров, при штурме вражеских позиций погиб воспитанник МСК "Днепр" Кирилл Молоков.

Молодой, энергичный и смелый. Именно таким мы его запомним. Навсегда 21. Навсегда в наших сердцах", — написал Гончаров.

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб двоюродный брат центрального защитника "Динамо" и сборной Украины Никиты Бурды Дмитрий. Кроме того, на Донбассе оккупанты убили воина-футболиста Романа Скрипнюка.

Напомним, при обороне Бахмута (Донецкая область) погиб 28-летний Руслан Курдас, защищавший цвета запорожского "Металлурга" и не только.