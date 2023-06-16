Самоотверженный воин и настоящий патриот Украины: на фронте погиб болельщик "Динамо"
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Героя похоронили в Киеве
11 июня на войне с российским агрессором погиб болельщик киевского "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Ранее на фронте оккупанты убили брата футболиста Бело-синих и сборной Украины.
О смерти Максима сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте. Прощание с Героем состоялось 16 июня у его дома в Киеве. Похоронили Бурдуся на Лесном кладбище.
"Трагические новости пришли с фронта…
Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов "Динамо" выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима…
Вечная память и вечная слава храброму Воину! Герои не погибают!" — гласит сообщение от киевского клуба.
Напомним, именем экс-футболиста "Динамо" Сергея Баланчука, который погиб на войне против оккупантов, назовут улицу в израильском городе.
Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Герой отдал жизнь за родину под Бахмутом (Донецкая область).