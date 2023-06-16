Самоотверженный воин и настоящий патриот Украины: на фронте погиб болельщик "Динамо"

Героя похоронили в Киеве

11 июня на войне с российским агрессором погиб болельщик киевского "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Ранее на фронте оккупанты убили брата футболиста Бело-синих и сборной Украины.

О смерти Максима сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте. Прощание с Героем состоялось 16 июня у его дома в Киеве. Похоронили Бурдуся на Лесном кладбище.

"Трагические новости пришли с фронта…

Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов "Динамо" выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима…

Вечная память и вечная слава храброму Воину! Герои не погибают!" — гласит сообщение от киевского клуба.

Напомним, именем экс-футболиста "Динамо" Сергея Баланчука, который погиб на войне против оккупантов, назовут улицу в израильском городе.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Герой отдал жизнь за родину под Бахмутом (Донецкая область).