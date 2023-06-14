"Скромный, но целеустремленный": на фронте погиб украинский футболист

Спортсмен отдал жизнь за родину

На войне против российских оккупантов погиб футболист футбольного клуба "Кудровка" Вячеслав Савицкий. Накануне стало известного о гибели украинского футболиста, выступавшего в чемпионате Польши.

О смерти Вячеслава сообщила пресс-служба "Кудровки" на своей официальной странице в Instagram. Футболисту было всего 25 лет. По информации источника, воин-спортсмен погиб 8 июня 2023 года близ поселка Белогоровка (Луганская область).

"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь.

Футбольный клуб Кудровка соболезнует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!", — гласит сообщение клуба.

Напомним, на Донбассе погиб украинский футболист Роман Скрипнюк. Ранее сообщалось, что на фронте оккупанты убили бывшего игрока в американский футбол Владимира Николаенко, спортсмен служил в одной из бригад Национальной Гвардии Украины.