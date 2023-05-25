В колыбели санного спорта Украины произошла трагедия

В селе Великие Млиновцы (Тернопольская область) на территории Кременецкой областной детской спортивной школы по санному спорту погибла девятиклассница. Напомним, латвийский саночник сменил фамилию из-за войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook. Трагедия произошла 24 мая. В ходе проверки полицейские установили, что трагедия произошла во время тренировок на территории детской спортивной школы. Занятия проходили под наблюдением тренеров.

"При спуске на санной трассе отломился фрагмент деревянной доски и травмировал спортсменку. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Девятиклассница погибла на месте происшествия", — гласит сообщение Нацполиции.

Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 2 статьи 275 (Нарушения правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекших гибель людей) Уголовного кодекса. Идет следствие.

Напомним, о проблемной трассе СМИ трубили еще давно. Журналисты и блогеры были в шоке от условий, где тренируются будущие спортсмены.

Погибшей оказалась ученица 9-го класса Диана Новосад. В сети пользователи сочувствуют родным и близким школьницы, а также задаются вопросом, кто будет отвечать за смерть ученицы.

Ранее российский саночник пожаловался на украинцев.

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич в ходе переписки со специальным докладчиком ООН Александрой Ксантаки узнал, что в международной организации поддерживают спортсменов-оккупантов.