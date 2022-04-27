Спортсмену пришлось менять фамилию из-за войны рф против Украины

Спортсмен не хочет, чтобы его ассоциировали с оккупантом.

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить фамилию после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает delfi.lv.

Спортсмен рассказал, что не хочет, чтобы ни его, ни его детей не ассоциировали с кровавым диктатором владимиром путиным, поэтому он решился на столь радикальный шаг. Кристенс считает вторжение рф в Украину — серьезным преступлением, а войну в Европе — недопустимым.

"Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе. Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, видимо, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия. Тогда я прошел через опыт недоразумений по моей фамилии – писали Путнис, Путнс. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а вот украинцы были осторожны", — заявил Кристенс.

Добавим, что Кристенс на своей странице в Facebook подписан теперь как Роде. Латвийский саночник завершил карьеру в сезоне 2019/20.

Ранее сообщалось, что путин остался недовольным количеством медалей сборной рф на Олимпиаде в Пекине. Также президент рф заявил о притеснениях российских спортсменов.