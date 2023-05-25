Трагедія на Тернопільщині: на дерев’яній санній трасі загинула школярка

У колисці санного спорту України сталася трагедія

У селі Великі Млинівці (Тернопільська область) на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи з санного спорту загинула дев’ятикласниця. Нагадаємо, латвійський саночник змінив прізвище через війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області у Facebook. Трагедія сталася 24 травня. Під час перевірки поліцейські встановили, що трагедія сталась під час тренувань на території дитячої спортивної школи. Заняття проходили під наглядом тренерів.

"Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев'яної дошки й травмував спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними із життям. Дев'ятикласниця загинула на місці події", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 275 (Порушення правил щодо безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель та споруд, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу. Триває слідство.

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