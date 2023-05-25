Дружина українського футболіста назвала Крим російським: спортсмен спробував її виправдати

Футболіст вважає, що його дружину просто неправильно зрозуміли

Дружина українського воротаря ФК "Андіжан" (Узбекистан) Ігоря Литовки Олена заявила, що Крим – це росія, через що почався великий скандал у мережі. Напередодні клуб УПЛ вигнав зі складу футболіста, який виступав на півострові під час окупації.

За Олену заступився сам футболіст, який вибачився перед українцями та зазначив, що слова його дружини не правильно зрозуміли. Про це повідомляє dynamomania.

Олена в Instagram прокоментувала відео, в якому президент України Володимир Зеленський заявив, що рф принесла до Криму деградацію. Згодом вона відредагувала комент, але Інтернет пам’ятає все.

"Тобто і кримчан треба рятувати? Крим увійшов до складу росії волею народу, а не військовим шляхом, а кому не подобається — може зібрати речі та виїхати", — написала дружина воротаря.

Олена Литовка написала, що Крим російський

Примітно, що в лютому 2022 року Олена народжувала дитину в Києві під обстрілами з боку росії.

Олена Литовка народила дитину у Києві у лютому 2022 року

Ігор Литовка заступився за дружину, наголосивши, що його родина ніколи не підтримувала країну-агресора, а коментар дружини — просто невдалий вираз думок.

"Моя дружина – не публічна людина, тож я відповім за неї. Тому що всі повідомлення вчора і сьогодні надходять на мою адресу. Я це ввечері прочитав, був вражений та здивований. Навіть не знаю які підібрати слова. Спробую розповісти, як усе було насправді. Вона не це мала на увазі. Просто неправильно сформулювала свою думку і при цьому відразу видалила коментар, щоб написати новий. Але потім передумала і навіть забула про це.

Пізніше хтось зробив скрін, почали шукати у цих словах "зраду", підписали мене. Але хочу прояснити, що ми ніколи не підтримували країну-терориста. Як її можна підтримувати, я навіть не знаю. Це по-перше. По-друге, 2014 року ми виїхали з Криму. Усе залишили, хоча я мав новий контракт із командою на 4 роки. Шукали, де будуватимемо будинок, де житимемо, але все це перекреслилося в один момент. Коли почалася анексія, ми залишили півострів, навіть не роздумуючи, і почали своє життя з нуля.

Ну і звичайно хочеться передати окреме привітання тим, хто за секунду шукає якусь "зраду" в діях звичайних людей, не знаючи ні їхньої долі, ні їх життєвих обставин. Як моя дружина може підтримувати щось пов'язане з країною-терористом, якщо вона одна народжувала практично у бомбосховищі, а моя друга дочка разом із моїми батьками сиділа під вибухами бомб у підвалі у Чернігові. Вони побачилися лише через тиждень, а я взагалі перебував у Туреччині. Ніхто не знав, чи побачимось ми взагалі. Засуджувати людей, не знаючи їхню історію, найпростіше.

Згоден, що те, як це все зробили, може викликати резонанс. Я теж, якби не знав усієї ситуації, то обурився б. Але людина просто неправильно висловила свої думки, а далі все рознеслося по мережі. А те, що потрапляє до інтернету, вже важко якось поміняти. Тому я і даю прямий коментар щодо цієї ситуації. Мені також було неприємно. З того моменту, як з'явилися всі ці коментарі, я отримав повідомлення різного роду. Мені з подивом писали як мої друзі, так і звичайні люди, які були обурені самою ситуацією. Ще раз хочу вибачитись, якщо це когось образило чи хтось неправильно все зрозумів. Але наша позиція чітка і не варто в нiй навіть сумніватися.

Так само хочу додати, що я сам із Нікополя, який щодня перебуває під артилерійським вогнем із боку Запорізької АЕС. Знаємо хто робить цей ядерний терор. Мої рідні та близькі перебувають у цьому місті. Часто з ними зідзвонююсь і стежу за ситуацією. Тому ще раз хочу наголосити, що ми віримо у ЗСУ та в Україну. У нашу невідворотну перемогу. В те, що всі наші території повернуться додому. Слава Україні та слава ЗСУ.

А щодо того, чий Крим чи ще чогось… Тут думка однозначна. Крим був, є та буде українським. Це взагалі не обговорюється у нашій родині. Також хотілося б насамперед вибачитись від її імені та нашої родини в моєму обличчі перед тими, кого ці слова образили. Точніше, тими, хто їх неправильно зрозумів. Ми віримо у нашу перемогу та Україну. Слава Україні та слава ЗСУ", — заявив Литовка.

Раніше український футболіст Михайло Мудрик оскандалився у Британії.

Напередодні тренер "Дніпра-1" розкритикував суддівство у матчі з "Ворсклою".