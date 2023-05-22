Прикраси вартістю в непогане авто: футболіст Зінченко із дружиною засвітили дорогі обручки (фото)

Вартість одного кільця перевищує 10 тисяч євро або 400 тисяч гривень

Після новини про те, що відомий український футболіст Олександр Зінченко вдруге стане батьком, усі взялися вітати його з дружиною Владою Седан. А найуважніші підписники звернули увагу на обручки подружжя Quatre від найстарішого ювелірного Будинку Boucheron.

На зворушливих кадрах з руками всіх членів сім’ї та знімком УЗД майбутнього поповнення чітко видно обручки подружжя. Як з’ясувалося, вони виготовлені з декількох видів золота з додаванням діамантів.

Обручки футболіста та його дружини

Так, кільце Влади Седан коштує 10,3 тисяч євро. Воно виготовлене з 18-каратного жовтого, білого та рожевого золота з додаванням коричневого PVD-покриття. Інкрустовано кільце 25 діамантами круглого огранювання вагою 0,51 карата.

Кільце Влади Седан

Кільце її чоловіка футболіста Олександра Зінченка коштує наполовину дешевше — 5,8 тисячі євро. Воно виготовлене з 18-каратного жовтого, білого та рожевого золота з PVD-напиленням. Діамантів у ньому немає, тому, швидше за все, і ціна суттєво нижча.

Кільце Олександра Зінченка

Ювелірний будинок Boucheron був створений 162 роки тому в Парижі вихідцем із родини торговців тканиною Фредеріком Бушероном. Незвичайний дизайн прикрас Boucheron підкорив представників французької та англійської аристократії. Окрім дизайну, роботи Фредеріка Бушерона відрізнялися різноманітністю складних технік: мереживні золоті прикраси, гравіровані діаманти, комбінації золота та сталі.

З 1893 по сьогодення Ювелірний будинок розташований в особняку, що раніше належав графині де Кастільйоне, на Вандомській площі, 26 в Парижі. Кільця Quatre, які носять Седан та Зінченко, були виготовлені кілька років тому та є головною гордістю Будинку Boucheron. Вони вважаються "позачасовим твором".

Зазначимо, що за 5-10 тисяч євро сьогодні можна купити в Україні непоганий автомобіль, нехай і вживаний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у голови УПЦ МП митрополита Павла помітили прикрасу майже за 6 мільйонів гривень. Цю круглу суму він віддав за хрестик із великих діамантів, що красується на його білому клобуку.