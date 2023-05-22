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Прикраси вартістю в непогане авто: футболіст Зінченко із дружиною засвітили дорогі обручки (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Олександр Зінченко та Влада Седан носять обручки від світового ювелірного Дому Новина оновлена 22 травня 2023, 21:11
Олександр Зінченко та Влада Седан носять обручки від світового ювелірного Дому. Фото instagram.com/zinchenko

Вартість одного кільця перевищує 10 тисяч євро або 400 тисяч гривень

Після новини про те, що відомий український футболіст Олександр Зінченко вдруге стане батьком, усі взялися вітати його з дружиною Владою Седан. А найуважніші підписники звернули увагу на обручки подружжя Quatre від найстарішого ювелірного Будинку Boucheron.

На зворушливих кадрах з руками всіх членів сім’ї та знімком УЗД майбутнього поповнення чітко видно обручки подружжя. Як з’ясувалося, вони виготовлені з декількох видів золота з додаванням діамантів.

Обручки футболіста та його дружини

Так, кільце Влади Седан коштує 10,3 тисяч євро. Воно виготовлене з 18-каратного жовтого, білого та рожевого золота з додаванням коричневого PVD-покриття. Інкрустовано кільце 25 діамантами круглого огранювання вагою 0,51 карата.

Кільце Влади Седан

Кільце її чоловіка футболіста Олександра Зінченка коштує наполовину дешевше — 5,8 тисячі євро. Воно виготовлене з 18-каратного жовтого, білого та рожевого золота з PVD-напиленням. Діамантів у ньому немає, тому, швидше за все, і ціна суттєво нижча.

Кільце Олександра Зінченка

Ювелірний будинок Boucheron був створений 162 роки тому в Парижі вихідцем із родини торговців тканиною Фредеріком Бушероном. Незвичайний дизайн прикрас Boucheron підкорив представників французької та англійської аристократії. Окрім дизайну, роботи Фредеріка Бушерона відрізнялися різноманітністю складних технік: мереживні золоті прикраси, гравіровані діаманти, комбінації золота та сталі.

З 1893 по сьогодення Ювелірний будинок розташований в особняку, що раніше належав графині де Кастільйоне, на Вандомській площі, 26 в Парижі. Кільця Quatre, які носять Седан та Зінченко, були виготовлені кілька років тому та є головною гордістю Будинку Boucheron. Вони вважаються "позачасовим твором".

Зазначимо, що за 5-10 тисяч євро сьогодні можна купити в Україні непоганий автомобіль, нехай і вживаний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у голови УПЦ МП митрополита Павла помітили прикрасу майже за 6 мільйонів гривень. Цю круглу суму він віддав за хрестик із великих діамантів, що красується на його білому клобуку.

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#Олександр Зінченко #Обручки #Влада Седан