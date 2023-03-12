Діаманти для ЗСУ: як брати-ювеліри перейшли від прикрас для Дорофеєвої та Onuka до золотих тризубів на експорт

Війна внесла в попит на продукцію відомих братів-ювелірів Кочутів новий тренд: з усього світу замовляють каблучки, сережки, кулони та браслети з українською символікою. Зростання виробництва стримує лише перехід частини колективу компанії на службу в Збройні сили.

Три закарпатські брати-ювеліри — Роман, Юрій та Ігор Кочути — штурмують європейський ринок коштовностей. Кожна каблучка, сережка чи браслет у них — ексклюзивна ручна робота. Відтак, брати не вважають своїми конкурентами великі ювелірні заводи. Натомість, нахабно намагаються потіснити на ринку такі бренди як Tiffany, Damiani, Bulgari та Buccellati. "Просто у нас з ними схожий портрет клієнта", — пояснює "Бізнес Телеграфу" свої амбіції середній з братів, Юрій.

Від маленької крамниці до іноземних представництв

Як це часто буває, компанія "Kochut" — невинне хобі, яке переросло у масштабний бізнес. Все починалося зі спільного захоплення братів історичною реконструкцією. Середньовічний Ужгород — чудова декорація для занурення в епоху з іншим одягом, зброєю і, звичайно, прикрасами. Саме в середньовічному стилі брати Кочути зробили свою першу колекцію з дешевих матеріалів. Вона мала успіх, і вже незабаром почалась робота з дорогоцінними металами та камінням. Першу маленьку крамницю відкрили під назвою "Кохінур" — це ім’я найбільшого діаманту в світі. Але всі в Ужгороді вперто називали їхню фірму за прізвищем, то ж цілком логічним стало народження нового бренду — "Kochut".

Переїзд з маленької майстерні у велике виробниче приміщення у 2017 році зафіксував перетворення локальної фірми у потужну компанію з півсотнею співробітників. Тоді ж між братами відбувся розподіл обов’язків. Юрій більше займався продажами, Ігор — виробництвом, а Роман — дизайном. Але креативом займаються всі троє. Це — головна складова у ціні ювелірного виробу. Доступ до сировини — дорогоцінних металів та коштовного каміння — лише питання грошей. Золото та срібло закуповують у Швейцарії та Німеччині, а каміння — з Австралії, Індії, Таїланду та країн Африки. Ювелірна галузь дуже глобальна. Сьогодні "Kochut" має партнерські представництва у Польщі, США, Великобританії, Німеччині, Естонії, Чехії та Казахстані. Найдорожчий виріб бренду "Kochut" був проданий за $20 тис. — сережки із золота з масивними аквамаринами у формі груші та діамантами. Щодо партнерів та постачальників металів та каміння у братів єдине жорстке правило — нічого з росії.

В Ужгороді немає навчальних закладів для ювелірів, то ж всі знання співробітники "з нуля" набувають прямо на виробництві.

Патріотичний тренд

Протягом 2022-23 років найбільше зростання попиту на ювелірні вироби Кочутів стосується української символіки. Це не тільки тризуби, а й соняшники, карпатський ведмідь, озеро Світязь і навіть літак Мрія. Ціна за золотий хрестик "Оберіг" з діамантами понад $5 тисяч "кусається", але за кордоном все українське зараз викликає величезний інтерес. То ж з продажами немає проблем.

Для допомоги ЗСУ брати випустили спеціальну колекцію срібних тризубів. Вся вона була розкуплена за місяць. Прибуток від продажу спрямували у благодійні фонди Притули та Markus Foundation. Крім того, придбали автомобіль для медиків та тепловізори для розвідників.

Вже запланована серія проєктів за новим напрямком — благодійні аукціони за кордоном. Вже передали лоти у Португалію та Чехію. Кошти від продажу підуть на гуманітарну допомогу для України.

Оберіг — хрестик з оксидованого срібла та жовтого золота з діамантами, шпінеллю та жовтим сапфіром.

В планах — меблевий бізнес

Серед планів братів Кочут — відновити співпрацю з зірками української естради. За останній рік війни попит з боку цього сегменту дуже впав. Країні було не до розваг. Проте, шоу-бізнес потроху оживає, як і попит від селебрітіз на ексклюзивні прикраси. У Кочутів різні ювелірні вироби купували Onuka, Надя Дорофеєва, MamaRika, гурт "НеАнгели" та інші відомі виконавці. Є бренд "Kochut" і у французької співачки ZAZ.

Попри ставку на ексклюзив, компанія закарпатських братів все чіткіше набуває обрисів потужного виробника. Зараз тут працює 55 працівників. В Ужгороді немає навчальних закладів для ювелірів, то ж всі знання співробітники "з нуля" набувають прямо на виробництві. Досвід передається від старших молодшим. Через війну значну кількість працівників компанія втратила: хто виїхав за кордон, когось призвали до лав ЗСУ.

Попри все, брати взялися за розвиток абсолютно нового напрямку бізнесу — ексклюзивні меблі. Роман Кочут вже 80% часу приділяє меблевому виробництву. По суті, меблі, як ювелірні вироби, здатні принести значні прибутки завдяки правильному креативу та вмінню відчути тренди попиту. А в цьому брати вже мають вдалий досвід