Українці готують унікальний смарт-камін для вілли Бреда Пітта: чим ще виробники дивують світ

Компанія двох киян виробляє у Чернівцях смарт-каміни на рослинному паливі та з управлінням по мобільному телефону, які підкорили голлівудську зірку Бреда Пітта і не тільки

Виробник смарт-камінів Neverdark — молода компанія двох киян Ярослава Лисака та Віталія Шарапова. Після вторгнення росіян минулої весни вони зібрали команду й обладнання, і переїхали у Чернівці. На перші три місяці після релокації три десятки співробітників поселилися в дитячому садочку. Жили і працювали всі разом. Перший наслідок такого тісного спілкування працівників компанії: почали створюватись майбутні подружні пари. На продуктивність роботи компанії це вплинуло лише позитивно.

Зараз, коли після переїзду минув майже рік, виробництво перевели у промзону на околиці Чернівців, а співробітники розселились в окремі квартири у місті. Вони згадують життя у дитячому садку як щось веселе. Але Ярослав Лисак розповідає, що невизначеність у перші тижні після широкомасштабного вторгнення стала величезним стресом. Більшість дилерів в Україні просто зупинили роботу, а закордонні партнери сумнівались, що війна дозволить Neverdark виконувати контракти. Доводилось щодня запевняти іноземців, що Чернівці — один з найбільш безпечних регіонів України, а ще — знизити передплату зі звичних 70-100% до 30-50%. Це дало результат, поставки в ЄС почали збільшуватись і компанію вдалося врятувати.

Бреду Пітту до вподоби українські смарт-каміни

20-метровий смарт-камін для Бреда Пітта

Як тільки голлівудська зірка Бред Пітт відсудив у своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі віллу Chateau Miraval у селі Корренс на південному сході Франції, він почав там реконструкцію. Контракт на перепланування застарілої системи опалення виграла дизайнерська компанія, яка співпрацює з французьким дилером української Neverdark. Можливо через складність проєкту, а можливо через нескінченні суди між зірковою парою, яка ніяк не дасть собі спокою, ремонт у Chateau Miraval тягнеться вже кілька років.

Але українські виробники смарт-камінів розуміють, наскільки важливе це спецзамовлення, і готові до будь-яких примх клієнта. Серед іншого, передбачається виробництво 20-метрового каміну, і Бреду Пітту ця ідея дуже до вподоби. Втім, дизайнери попереджають, що цим творчі ідеї актора можуть не обмежитись.

Шато Міраваль облаштують смарт-камінами, виробленими у Чернівцях

Від акваріуму до камінів

Візьми всім звичну річ і перетвори її на сучасний гаджет — цей підхід дозволив Ярославу Лисаку та Віталію Шарапову створити смарт-камін, в якому вже патентуються власні унікальні розробки. Смарт-камін працює на рослинному паливі, а полум’я вмикається та регулюється з мобільного телефону. Втім, нинішнього вигляду смарт-каміни Neverdark набули лише у 2019 році, коли й була створена компанія. До того Ярослав Лисак займався виробництвом акваріумів, і каміни його цікавили саме в контексті одного з елементів сучасного інтер’єру. Поштовхом для того, щоб переключитись лише на каміни, стало знайомство з продукцією польської фірми Planika — її каміни автоматичні.

Задум, як зробити модель, кращу ніж у поляків, у Ярослава виник зразу, а для реалізації він звернувся до давнього товариша Віталія Шарапова. Так і виник їх бізнес з пропорцією 50:50.

Ідея смарт-камінів, які мають відкрите полум’я, але без диму чи запаху, для українського ринку виявилась настільки новою, що доводилось на пальцях пояснювати клієнтам та дизайнерам, як це працює. Втім, достатньо швидко вдалося налагодити продажі, перша партія товару відправилась і на експорт в Ізраїль.

Смарт-каміни дають тепло, але не виділяють диму

Амбітні новачки

Зараз зі свого підприємства у Чернівцях Neverdark відправляє смарт-каміни у 10 країн Євросоюзу. Лисак зізнається, що попит перевищує пропозицію, задовольнити всі замовлення компанія просто фізично не встигає. То ж триває пошук фінансування для масштабування виробництва. У структурі продажів 85% припадає на ЄС, а решта 15% — на Україну.

Середня ціна смарт-камінів Neverdark — 3000 євро. Українці тримають ціни на 10-15% нижче за головних конкурентів — польської Planika та португальської GlammFire. Загалом обсяг світового ринку біокамінів — близько 500 мільйонів доларів на рік, і Neverdark зі своїми продажами на 1 мільйон доларів на рік виглядає на цьому тлі лише амбітним новачком. Втім, якщо говорити про автоматичні біокаміни, частка української компанії на ньому вже зараз становить 5-10%.

70% складових в смарт-камінах Neverdark - українські

Українські реалії

Попри активне зростання, реалії роботи у воюючій країні для Neverdark ніхто не скасовував. Відсутність електроенергії та повітряні тривоги — звична справа для українського бізнесу. Вливає на підприємство й те, що власники фізично не можуть виїхати за кордон для укладання нових контрактів. То ж всі переговори ведуть онлайн. Для спілкування з вже перевіреними дилерами цього може й достатньо, а ось для нових контактів — ні. Ще більшою проблемою є відсутність доступу до "довгих грошей". Для розширення виробництва і запуску нових моделей смарт-камінів потрібні чималі інвестиції, але в Україні знайти їх на прийнятних умовах важко. Відтак, поки що власники просто реінвестують весь прибуток у розвиток, залучають гранти та сподіваються на отримання кредитів.

Так хай там що, Neverdark не має наміру виїжджати з України. Навпаки, Ярослав Лисак будує плани щодо збільшення кількості працівників. І готується, як тільки задовольнить всі заявки на поставку смарт-камінів з ЄС, вийти на ринок США.