Украинцы готовят уникальный смарт-камин для виллы Брэда Питта: чем еще производители удивляют мир

Смарт-камины на растительном топливе и с управлением по мобильному телефону, которые понравились голливудской звезде, производит в Черновцах компания двух киевлян. Из столицы они были вынуждены перевезти команду и оборудование из-за войны.

Релокованы в детский сад

Производитель смарт-каминов Neverdark – молодая компания двух киевлян Ярослава Лысака и Виталия Шарапова. После вторжения россиян минувшей весной они собрали команду и оборудование и переехали в Черновцы. На первые три месяца после релокации три десятка сотрудников поселились в детском саду. Жили и работали все вместе. Первое следствие такого тесного общения работников компании: начали создаваться будущие супружеские пары. На производительность работы компании это повлияло только положительно.

Сейчас после переезда прошел почти год, производство перевели в промзону на окраине Черновцов, а сотрудники расселились в отдельные квартиры в городе. Они вспоминают жизнь в детском саду как нечто веселое. Но Ярослав Лысак рассказывает, что неопределенность в первые недели после широкомасштабного вторжения стала огромным стрессом. Большинство дилеров в Украине просто приостановили работу, а зарубежные партнеры сомневались, что война позволит Neverdark выполнять контракты. Приходилось ежедневно уверять иностранцев, что Черновцы — один из наиболее безопасных регионов Украины, а еще снизить предоплату с обычных 70-100% до 30-50%. Это дало результат, поставки в ЕС начали расти и компанию удалось спасти.

Брэду Питту понравились украинские смарт-камины

20-метровый смарт-камин для Брэда Питта

Как только голливудская звезда Брэд Питт отсудил у своей бывшей жены Анджелины Джоли виллу Chateau Miraval в деревне Корренс на юго-востоке Франции, он начал там реконструкцию. Контракт на перепланировку устаревшей системы отопления выиграла дизайнерская компания, сотрудничающая с французским дилером украинской Neverdark. Возможно из-за сложности проекта, а возможно из-за бесконечных судов между звездной парой, которая никак не даст себе покоя, ремонт в Chateau Miraval длится уже несколько лет.

Но украинские производители смарт-каминов понимают, насколько важен этот спецзаказ, и готовы к любым прихотям клиента. Среди прочего, предполагается производство 20-метрового (!) смарт-камина, и Брэду Питту эта идея очень нравится. Однако дизайнеры предупреждают, что этим творческие идеи актера могут не ограничиться.

Шато Мираваль обустроят смарт-каминами, производимыми в Черновцах

От аквариума до каминов

Возьми всем привычную вещь и превратите ее в современный гаджет — этот подход позволил Ярославу Лысаку и Виталию Шарапову создать смарт-камин, в котором уже патентуются собственные уникальные разработки. Экокамин работает на растительном топливе, а пламя включается и регулируется с мобильного телефона. Впрочем, нынешний вид смарт-камины Neverdark приобрели только в 2019 году, когда и была создана компания. До этого Ярослав Лысак занимался производством аквариумов, и камины его интересовали именно в контексте одного из элементов современного интерьера. Толчком к тому, чтобы переключиться только на камины, стало знакомство с продукцией польской фирмы Planika — ее камины автоматические.

Замысел, как сделать модель лучше поляков, у Ярослава возник сразу, а для реализации он обратился к давнему товарищу Виталию Шарапову. Так и возник их бизнес с пропорцией 50:50.

Идея экокаминов, имеющих открытое пламя, но без дыма или запаха, для украинского рынка оказалась настолько новой, что приходилось по пальцам объяснять клиентам и дизайнерам, как это работает. Впрочем, достаточно быстро удалось наладить продаж, первая партия товара отправилась и на экспорт в Израиль.

Смарт-камины дают тепло, но не выделяют дыма.

Амбициозные новички

Сейчас со своего предприятия в Черновцах Neverdark отправляет смарт-камины в 10 стран Евросоюза. Лысак признается, что спрос превышает предложение, удовлетворить все заказы компания просто физически не успевает. Так что продолжается поиск финансирования для масштабирования производства. В структуре продаж 85% приходится на ЕС, а остальные 15% — на Украину.

Средняя цена смарт-каминов Neverdark – 3000 евро. Украинцы держат цены на 10-15% ниже главных конкурентов — польской Planika и португальской GlammFire. В общей сложности объем мирового рынка биокаминов — около 500 миллионов долларов в год, и Neverdark со своими продажами на 1 миллион долларов в год выглядит на этом фоне только амбициозным новичком. Впрочем, если говорить об автоматических биокаминах, доля украинской компании на нем уже сейчас составляет 5-10%.

70% составляющих в смарт-каминах Neverdark - украинские

Украинские реалии

Несмотря на активный рост, реалии работы в воюющей стране для Neverdark никто не отменял. Отсутствие электроэнергии и воздушные тревоги – обычное дело для украинского бизнеса. Влияет на предприятие и то, что владельцы физически не могут выехать за границу для заключения новых контрактов. Все переговоры ведут онлайн. Для общения с уже проверенными дилерами этого достаточно, а вот для новых контактов — нет. Еще большей проблемой является отсутствие доступа к "длинным деньгам". Для расширения производства и запуска новых моделей смарт-каминов нужны большие инвестиции, но в Украине найти их на приемлемых условиях трудно. Следовательно, пока владельцы просто реинвестируют всю прибыль в развитие, привлекают гранты и надеются на получение кредитов.

Как бы там ни было, Neverdark не намерен выезжать из Украины. Напротив, Ярослав Лысак строит планы по увеличению численности работников. И готовится, как только удовлетворит все заявки на поставку смарт-каминов из ЕС, выйти на рынок США.