Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли: что произошло и при чем здесь русский олигарх

Актер обвинил бывшую жену в продаже доли совместного хозяйства российскому бизнесмену Юрию Шефлеру

В своей жалобе, поданной в четверг, 17 февраля, в Лос-Анджелесе, голливудский актер Брэд Питт обвиняет Анджелину Джоли в том, что она тайно продала свою половину контрольного пакета акций экс-супругов в их знаменитой французской винодельне Château Miraval компании, контролируемой российским олигархом Юрием Шефлером.

Звезда "Друзей Оушена" заявил, что Шефлер и его филиалы будут стремиться контролировать бизнес, которому посвятил себя актер. Об этом сообщает Rolling Stone.

Питт утверждает, что предполагаемая продажа в октябре 2021 года не только нарушила их соглашение о том, что "они никогда не продадут свои доли в Miraval без согласия другой стороны", но и лишила его гарантированного права преимущественной покупки, которым, как он утверждает, он бы воспользовался. Новый иск требует как возмещения убытков, так и прекращения продажи компании Шефлера.

Пит и Джоли приобрели Château Miraval, базирующуюся в Корране, Франция, в 2008 году. Звездная пара начала производить собственное розовое вино в 2012 году и добилась большого успеха, а в августе 2014 года поженилась в часовне поместья Кот-де-Прованс. Но затем Джоли подала на развод в 2016 году после двух лет брака и 12 лет совместной жизни. А прошлым летом она утверждала в судебных документах, что провела предыдущие несколько лет, пытаясь договориться о рабочем соглашении или сценарии "полного выкупа" со своим бывшим, но безуспешно.

Château Miraval во французском регионе Прованс

Чем известен Юрий Шефлер

Юрий Шефлер — российский миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков. В рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Юрий Шефлер занимает 58-е место с состоянием 2,6 млрд долларов. За прошедший год его состояние выросло на 1 млрд долларов.

Напомним, что прошлой осенью в СМИ обсуждали потенциальный роман Анджелины Джоли и музыканта The Weeknd. Вместе знаменитости посещают светские мероприятия и не раз были замечены на свидании.