Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі: що сталося і до чого тут російський олігарх

Актор звинуватив колишню дружину у продажу частки спільного господарства російському бізнесменові Юрію Шефлеру

У своїй скарзі, поданій у четвер, 17 лютого, в Лос-Анджелесі, голлівудський актор Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі в тому, що вона таємно продала свою половину контрольного пакета акцій екс-подружжя в їхній знаменитій французькій виноробні Château Miraval компанії, контрольованій російським олігархом Юрієм Шефлером.

Зірка "Друзів Оушена" заявив, що Шефлер і його філії прагнутимуть контролювати бізнес, якому присвятив себе актор. Про це повідомляє Rolling Stone.

Пітт стверджує, що передбачуваний продаж у жовтні 2021 року не лише порушив їхню угоду про те, що "вони ніколи не продадуть свої частки в Miraval без згоди іншої сторони", а й позбавила його гарантованого права переважної покупки, яким, як він стверджує, він би скористався. Новий позов вимагає відшкодування збитків, так і припинення продажу компанії Шефлера.

Піт та Джолі придбали Château Miraval, що базується в Коррані, Франція, у 2008 році. Зіркова пара почала виробляти власне рожеве вино у 2012 році та досягла великого успіху, а в серпні 2014 року одружилася у каплиці маєтку Кот-де-Прованс. Але потім Джолі подала на розлучення у 2016 році після двох років шлюбу та 12 років спільного життя. А минулого літа вона затверджувала у судових документах, що провела попередні кілька років, намагаючись домовитися про робочу угоду чи сценарій "повного викупу" зі своїм колишнім, але безуспішно.

Château Miraval у французькому регіоні Прованс

Чим відомий Юрій Шефлер

Юрій Шефлер – російський мільярдер, власник SPI Group, великого виробника алкогольних напоїв. У рейтингу найбагатших бізнесменів Росії, опублікованому у квітні 2021 року журналом Forbes, Юрій Шефлер посідає 58-е місце зі статком 2,6 млрд доларів. За минулий рік його статки зросли на 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що минулої осені у ЗМІ обговорювали потенційний роман Анджеліни Джолі та музиканта The Weeknd. Разом знаменитості відвідують світські заходи та неодноразово були помічені на побаченні.