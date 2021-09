Анджеліна Джолі закрутила роман з 31-річним співаком The Weeknd — ЗМІ

46-річна голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно завела офіційний акаунт у соціальній мережі Інстаграм, підігріла чутки про роман з відомим канадським виконавцем Абелем Тесфайе, який виступає під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Як пише Daily Mail, мати шістьох дітей провела разом зі співаком дві з половиною години в розкішному сімейному італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці в суботу, 25 вересня.

Після вечері Джолі встрибнула на заднє сидіння чорного позашляховика, який чекав The Weeknd, і вони поїхали в його особняк в Бел-Ейр вартістю 70 мільйонів доларів. Для виходу колишня дружина Бреда Пітта вибрала чорний двобортний тренч, туфлі-човники в тон і сумочку Yves Saint Laurent. Сам The Weeknd був одягнений в чорну куртку, вузькі джинси і черевики.

У липні пара була сфотографована на одному і тому ж приватному концерті в Лос-Анджелесі.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5