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Анджеліна Джолі закрутила роман з 31-річним співаком The Weeknd — ЗМІ

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Анджеліна Джолі Новина оновлена 27 вересня 2021, 14:45
Анджеліна Джолі

Папарацці зловили пару після спільної вечері в Санта-Моніці

46-річна голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно завела офіційний акаунт у соціальній мережі Інстаграм, підігріла чутки про роман з відомим канадським виконавцем Абелем Тесфайе, який виступає під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Як пише Daily Mail, мати шістьох дітей провела разом зі співаком дві з половиною години в розкішному сімейному італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці в суботу, 25 вересня.

Після вечері Джолі встрибнула на заднє сидіння чорного позашляховика, який чекав The Weeknd, і вони поїхали в його особняк в Бел-Ейр вартістю 70 мільйонів доларів. Для виходу колишня дружина Бреда Пітта вибрала чорний двобортний тренч, туфлі-човники в тон і сумочку Yves Saint Laurent. Сам The Weeknd був одягнений в чорну куртку, вузькі джинси і черевики.

У липні пара була сфотографована на одному і тому ж приватному концерті в Лос-Анджелесі.

Додамо, що 1 вересня адвокати Бреда Пітта подали клопотання до Верховного суду Каліфорнії про перегляд справи про опіку колишньої пари після дискваліфікації судді Джона Одеркірка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31-річний канадский співак The Weeknd заявив, що не планує номінуватися на музичну премію "Греммі-2022", звинувативши організаторів заходу в продажності.

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#Анджеліна Джолі #The Weeknd
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