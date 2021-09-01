Рус

The Weeknd не висуватиметься на премію "Греммі" після гучного скандалу

Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
The Weeknd Новина оновлена 01 вересня 2021, 13:18
The Weeknd

Канадський музикант вирішив оголосити бойкот музичній премії.

Канадський співак Ейбел Тесфайе, більш відомий як The Weeknd, всерйоз образився на Американську академію звукозапису. Артист не планує номінуватися на "Греммі 2022" в жодній з категорій.

Про це повідомляє видання Hits Daily Double. Лейбл "Republic" підтвердив, що жодна з пісень артистка не буде висунута на премію.

А причиною такого рішення артиста став скандал на музичній премії в 2021 році. Попри успіх його альбому "After Hours", який став бестселером, і того, що кілька хітів і зовсім поставили рекорди, The Weeknd не був номінований в жодній категорії.

Тоді музикант назвав премію продажною і заявив, що більше брати участь в цьому не буде. Відзначимо, що артиста підтримали його колеги по сцені Нікі Мінаж і Джастін Бібер.

Та у підсумку цей скандал все ж дав "плоди". Академія відмовилася від голосування таємного комітету.

Раніше, "Телеграф" писав, що на премії American Music Awards 2020 The Weeknd наробив галасу своїм образом. Артист прийшов на захід весь побитий і перебинтований.

Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Політика
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Підписання договору між Міністерствами оборони.
Україна і США підписали ряд угод в оборонній і космічній сферах: подробиці
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin
Дата публікації
Категорія
Через навчання на кордоні українські військові будуть в повній бойовій готовності
Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО