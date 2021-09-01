The Weeknd не будет выдвигаться на премию "Грэмми" после громкого скандала

Канадский музыкант решил объявить бойкот музыкальной премии.

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, всерьез обиделся на Американскую академию звукозаписи. Артист не планирует номинироваться на "Грэмми 2022" ни в одной из категорий.

Об этом сообщает издание Hits Daily Double. Лейбл "Republic" подтвердил, что ни одна из песен артистка не будет выдвинута на премию.

А причиной такого решения артиста стал скандал на музыкальной премии в 2021 году. Несмотря на успех его альбома "After Hours", который стал бестселлером, и того, что несколько хитов и вовсе поставили рекорды, The Weeknd не был номинирован ни в одной категории.

Тогда музыкант назвал премию продажной и заявил, что больше участвовать в этом не будет. Отметим, что артиста поддержали его коллеги по сцене Ники Минаж и Джастин Бибер.

В итоге этот скандал все же дал "плоды". Академия отказалась от голосования тайного комитета.

Ранее, "Телеграф" писал, что на премии American Music Awards в 2020 году The Weeknd наделал шуму своим образом. Артист пришел на мероприятие весь побитый и перебинтованный.