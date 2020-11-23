Скачать
Понедельник, 23.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Известный телеведущий перешел на оскорбления из-за скандального клипа Дорофеевой
Известный телеведущий перешел на оскорбления из-за скандального клипа Дорофеевой
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)

В бинтах и с синяками: The Weeknd шокировал внешним видом на премии AMA2020

В бинтах и с синяками: The Weeknd шокировал внешним видом на премии AMA2020
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

22 ноября состоялась церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2020.

Канадский певец The Weeknd стал одним из триумфаторов премии и забрал три награды. Однако не это привлекло внимание зрителей – их шокировал внешний вид знаменитости. The Weeknd пришел за наградами весь побитый и перебинтованный.

В таком виде исполнитель позировал на красной дорожке, и выходил за наградами и даже выступал. Фанатов озадачил вид певца, и они начали волноваться, что с ним случилось. Но, оказывается, причин для паники нет. Впечатляющий макияж и повязки - все это часть послания водителям, которые позволяют себе вождение в нетрезвом виде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Тему нетрезвого вождения за рулем The Weeknd продвигает на протяжении последнего года в своем последнем альбоме "After Hours". Своим образом он решил наглядно показать, к каким травмам может привести подобное поведение.

Отметим, что The Weeknd ранее уже появлялся на публике в подобном виде. На шоу Saturday Night Live музыкант пришел весь в крови и с травмами лица, и на августовскую церемонию MTV Video Music Awards он так же пришел с синяками.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Ранее, «Телеграф» писал, что The Weeknd стал главным героем сентябрьского номера издания Esquire.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, The Weeknd, Певец, American Music Awards.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
02 Россия проведет тестирование вакцины от коронавируса на армянах
03 Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети
04 Лучшего места не было? Сольный клип Нади Дорофеевой вызвал шквал критики из-за надругательства над Майданом
05 Павел Прилучный в больнице с переломом черепа: что известно и правда ли его избили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Голосеевском лесу нашли человеческую руку
В Голосеевском лесу нашли человеческую руку
На &quot;марше мудрости&quot; в Минске силовики Лукашенко избивали пенсионеров и медиков (фото, видео)
На "марше мудрости" в Минске силовики Лукашенко избивали пенсионеров и медиков (фото, видео)
Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько
Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько
Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть
Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь