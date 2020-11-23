В бинтах и с синяками: The Weeknd шокировал внешним видом на премии AMA2020

22 ноября состоялась церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2020.

Канадский певец The Weeknd стал одним из триумфаторов премии и забрал три награды. Однако не это привлекло внимание зрителей – их шокировал внешний вид знаменитости. The Weeknd пришел за наградами весь побитый и перебинтованный.

В таком виде исполнитель позировал на красной дорожке, и выходил за наградами и даже выступал. Фанатов озадачил вид певца, и они начали волноваться, что с ним случилось. Но, оказывается, причин для паники нет. Впечатляющий макияж и повязки - все это часть послания водителям, которые позволяют себе вождение в нетрезвом виде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Тему нетрезвого вождения за рулем The Weeknd продвигает на протяжении последнего года в своем последнем альбоме "After Hours". Своим образом он решил наглядно показать, к каким травмам может привести подобное поведение.

Отметим, что The Weeknd ранее уже появлялся на публике в подобном виде. На шоу Saturday Night Live музыкант пришел весь в крови и с травмами лица, и на августовскую церемонию MTV Video Music Awards он так же пришел с синяками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Ранее, «Телеграф» писал, что The Weeknd стал главным героем сентябрьского номера издания Esquire.