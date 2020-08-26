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"Современный бард этих испорченных времен": The Weeknd снялся в новой фотосессии для Esquire

"Современный бард этих испорченных времен": The Weeknd снялся в новой фотосессии для Esquire
14:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Канадский певец The Weeknd стал главным героем сентябрьского номера американского глянца Esquire.

30-летний артист принял участие в фотосессии автора Джеральда Джонсона. На снимках певец предстал в различных образах из мужских коллекций Gucci, John Elliott, Prada, Off-White C/O Virgil Abloh и Celine.

Обложка свежего номера журнала была опубликована на официальной Instagram-странице издания.

"Представляем вашему вниманию сентябрьскую обложку с участием мягкого, меняющего форму поэта — The Weeknd. Даже когда он переходит в новую фазу творчества, Абель Тесфайе остается современным бардом этих испорченных времен", — так редакция издания описала своего героя.

 
 
 
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Публикация от Esquire (@esquire)

В интервью с Esquire артист высказался о своем альбоме My Dear Melancholy, который, согласно теориям фанов, был посвящен его разрыву с Селеной Гомес и отношениям с Беллой Хадид. Пластинка включила в себя всего шесть треков, но стала хитовой студийной работой.

 
 
 
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Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

 
 
 
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Публикация от Esquire (@esquire)

"Причина, по которой альбом был таким коротким, заключается в том, что мне больше не было чего сказать… Это было похоже на катарсическое произведение искусства. И да, оно было коротким, потому что это все, что я хотел сказать об этой ситуации. Стало ли мне лучше? Да, конечно. В смысле, это было бы отстойно, если бы не стало", — сообщил он.

 
 
 
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Публикация от Esquire (@esquire)

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The Weeknd также рассказал о неуверенности в себе. "Я не был уверен в себе и мне не нравилось, как я выгляжу. Я не думал, что смогу продавать музыку со своей внешностью. Я всегда был реалистом.", — признался певец.

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Фотосессия, The Weeknd, Певец, Esquire, Глянец.

Автор:

Телеграф
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