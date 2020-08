Внутренние демоны и разбитое сердце: вышел посмертный клип рэпера Juice WRLD с The Weeknd (Видео)

Трек Smile стал анимационным клипом вслед за композициями Tell My U Luv Me, записанной в коллаборации с Trippie Redd, и сольной Wishing Well. За несколько месяцев до смерти Juice WRLD в своем Twitter писал, что его совместная с The Weeknd работа была бы "бриллиантовой".