Анджеліна Джолі завела сторінку в Instagram з важливою місією

46-річна знаменитість за добу зібрала понад 5 мільйонів підписників.

Американська актриса і спеціальний посланник Управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, яка нещодавно відновила судовий процес за опіку над дітьми з Бредом Піттом, завела офіційний акаунт в популярній соцмережі Інстаграм (@ angelinajolie).

Це сталося в п’ятницю, 20 серпня, і майже за добу знаменитість зібрала понад п’ять мільйонів фоловерів.

46-річна голлівудська зірка почала використовувати платформу для того, щоб розповідати про заворушення в Афганістані. Особливу увагу Джолі буде приділяти розмовам про жінок і дітей, які перебувають в серйозній небезпеці у себе на батьківщині.

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Актриса вже зробила перший пост, в якому пояснила свою присутність в соцмережі, і опублікувала лист, який їй надіслала підліток з Афганістану.

Скріншот сторінки Анджеліни Джолі в Instagram

У листі дівчинка розповіла про те, як змінилося життя після приходу Талібану до влади. Вона побоюється, що жінкам більше не буде дозволено навчатися і працювати: "Дехто каже, що таліби змінилися, але я так не думаю".

"Сумно спостерігати, як афганці знову змушені покинути свої будинки через страх і невпевненість, що охопила їх країну. Як і інші віддані справі, я не відвернуся. Буду продовжувати шукати способи допомогти. І я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до мене", — підсумувала актриса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про плани з евакуації українців з Афганістану. У суботу, 21 серпня, стало відомо, що літак українських повітряних сил вивіз частину українців з Афганістану, де їхні життя були під загрозою через прихід до влади Талібану.