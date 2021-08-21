Анджелина Джоли завела страницу в Instagram с важной миссией

46-летняя знаменитость за сутки собрала более 5 миллионов подписчиков.

Американская актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли, которая недавно возобновила судебный процесс за опеку над детьми с Брэдом Питтом, завела официальный аккаунт в популярной соцсети Инстаграм (@angelinajolie).

Это случилось в пятницу, 20 августа, и почти за сутки знаменитость собрала более пяти миллионов фолловеров.

46-летняя голливудская звезда начала использовать платформу для того, чтобы рассказывать о беспорядках в Афганистане. Особое внимание Джоли будет уделять разговорам о женщинах и детях, находящихся в серьезной опасности у себя на родине.

Читайте также: Категория Мир Афганистан: Как изменилась жизнь женщин за последние 20 лет и что будет дальше Что имеет в виду Талибан, когда говорит, что права женщин будут соблюдаться по закону шариата

Актриса уже сделала первый пост, в котором объяснила свое присутствие в соцсети, и опубликовала письмо, которое ей прислала подросток из Афганистана.

Скриншот страницы Анджелины Джоли в Instagram

В письме девочка рассказала о том, как изменилась жизнь после прихода Талибана к власти. Она опасается, что женщинам больше не будет позволено учиться и работать: "Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю".

"Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охватившего их страну. Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне", — подытожила актриса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о планах по эвакуации украинцев из Афганистана. В субботу, 21 августа, стало известно, что самолет украинских воздушных сил вывез часть украинцев из Афганистана, где их жизни были под угрозой из-за прихода к власти Талибана.