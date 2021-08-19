Дочка Ющенка "закосила" під Джолі та вся обліпилася бджолами у день пасічника (фото, відео)

Віталіна Ющенко доєдналась до ініціативи по порятунку бджіл слідом за Анджеліною Джолі.

Дочка експрезидента України Віктора Ющенка — Віталіна Ющенко вирішила нагадати, що 19 серпня відзначається не тільки Яблуневий Спас і Преображення Господнє, а також — День бджоляра.

На своїй сторінці в Інстаграм Віталіна Вікторівна відзначила, що через екологічну ситуацію у світі та людський фактор у світі щороку гине до 30% бджіл. Взявши за приклад голлівудську актрису Анджеліну Джолі, яка разом з Nation Geographic почала боротись за порятунок цих комах.

Дочка експрезидента вирішила власним прикладом продемонструвати любов до бджіл та привернути увагу до процесів, які можуть призвести до їх повного зникнення на Землі. На своєму ютуб-каналі вона опублікувала відео, на якому повторила відомий ролик Джолі. На Ющенко посадили кілька десятків бджіл, які вільно повзали по тілу.

"Ви спитаєте, чи було мені страшно? Ні, бо я змалечку оповита любов‘ю цих комашок і зараз вони потребують наших обʼєднаних зусиль і допомоги" — додала Віталіна Вікторівна.

Варто додати, що без укусів комах не обійшлось, але вони мали одиничний характер і не потребували втручання лікарів.

Раніше, "Телеграф" писав, що дочка Віталіни Ющенко Доменіка брала участь у вокальному шоу "Голос країни 11", але їй не вдалося пройти етап сліпих прослуховувань.