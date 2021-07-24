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Анджелина Джоли устранила судью по бракоразводному делу с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли устранила судью по бракоразводному делу с Брэдом Питтом
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram angelinajolie_offiicial

Голливудская актриса Анджелина Джоли добилась устранения судьи, который вел гражданское дело об опекунстве над общими детьми с бывшим мужем Брэдом Питтом. Это случилось после того, как спустя почти пять лет судебных тяжб актеру в мае этого года наконец-то удалось добиться совместной опеки над отпрысками.

О том, что звезда "Лары Крофт" возобновляет судебный процесс, сообщает BBC News.

Говорится, что в пятницу, 23 июля, суд Калифорнии согласился с апелляцией Джоли об отстранении частного судьи Джона Одеркирка от дела. В своем постановлении апелляционный суд заявил, что судья не раскрывал своих деловых отношений с адвокатами Питта и это было "этическим нарушением", которое может поставить под сомнение "способность судьи быть беспристрастным".

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Ранее актриса критиковала решение Одеркирка не разрешать своим детям давать показания на слушаниях по опеке.

Анджелина Джоли с детьми Брэд Питт

Источник: InStyle

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт были вовлечены в судебную тяжбу за опеку над своими детьми с тех пор, как Джоли подала на развод в 2016 году.

Ранее СМИ писали, что голливудская актриса не разрешает своим шестерым детям видеться с родителями Питта.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 105

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Анджелина Джоли, Дети, Суд, Брэд Питт, Развод.
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