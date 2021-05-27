Спустя почти пять лет: Брэд Питт отсудил у Джоли детей

Еще в 2016 году актриса Анджелина Джоли подала на развод со своим супругом актером Брэдом Питтом. Так, как пара вместе воспитывала шестерых детей, трое из которых приемные, с того же времени началась их "борьба" за опеку над ними.

И вот, спустя почти 5 лет судебных разбирательств, Брэд Питт добился совместной опеки над детьми вместе со своей бывшей супругой. Итого, по новому решению суда, в соглашение об опеке были внесены изменения, чтобы актер мог проводить больше времени со своими детьми.

Инсайдеры утверждают, что это "решение предварительное", а Анджелина Джоли продолжает бороться за свои интересы и будет добиваться на запрете свиданий Питта с детьми.

Напомним, что Питт и Джоли являются родителями 17-летнего Пакса, 16-летней Захари, 14-летней Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс и 19-летнего Мэддокса.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилось видео, как Брэда Питта вывозят на инвалидной коляске из больницы. Но ничего серьезного не случилось, актеру удалили зуб мудрости, и по правилам клиники его вывезли на коляске.