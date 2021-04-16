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Появилось видео с угодившим на инвалидную коляску Брэдом Питтом

Появилось видео с угодившим на инвалидную коляску Брэдом Питтом
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram bradpittofflcial

На днях поклонники звезды фильмов "Интервью с вампиром" и "Однажды в Голливуде" Брэда Питта переполошились из-за новости о том, что их любимый актер был замечен в инвалидной коляске, когда той покидал медицинский центр в Беверли-Хиллз. Но с экс-мужем Анджелины Джоли не случилось ничего серьезного.

Как оказалось, знаменитость покидал своего дантиста, который, по данным Daily Mail, вырывал 57-летнему Питту зуб мудрости. В связи с новой политикой медучреждения, тот, кто отходит от анестезии, должен покидать здание исключительно в коляске, чтобы в случае травмирования ответственность не легла на медперсонал.

Внезапное удаление зуба американского актера произошло за неделю до того, как он должен был выступить на 93-й церемонии вручения премии "Оскар", которая будет транслироваться из Лос-Анджелеса в воскресенье, 25 апреля.

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Вместе с Питтом на сцену во время церемонии вручения премии "Оскар" выйдут голливудские знаменитости, такие как Харрисон Форд, Риз Уизерспун и многие другие звезды кино.

Напомним, что главными претендентами на главную награду "Оскар" за лучший фильм будут бороться такие картины, как "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 372

Все по теме:

Брэд Питт, Оскар, Стоматология, Беверли Хиллз.
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