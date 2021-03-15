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"Звук металла", "Отец" и "Земля кочевников": названы номинанты на "Оскар" (видео)

"Звук металла", "Отец" и "Земля кочевников": названы номинанты на "Оскар" (видео)
16:53 Сегодня Телеграф

В понедельник, 15 марта были названы номинанты на награды американской киноакадемии "Оскар".

Об этом сообщается в Twitter.

Так, на главную награду - "Оскар" за лучший фильм - будут бороться:

  • "Минари"

  • "Девушка, подающая надежды"

  • "Манк"

  • "Отец"

  • "Суд над чикагской семеркой"

  • "Земля кочевников"

  • "Звук металла"

  • "Иуда и черный мессия"

В категории "Лучшая режиссура" представлены:

  • Дэвид Финчер за "Манк",
  • Ли Айзек Чун за "Минари",
  • Хлоя Чжао за "Землю кочевников"
  • Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды"
  • Томас Винтерберг за "Еще по одной"

На "Оскар" за лучшую женскую роль будут бороться:

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"),
  • Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"),
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"),
  • Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
  • Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

В списке номинантов на награду за лучшую мужскую роль представлены:

  •  Риз Ахмед ("Звук металла"),
  • Энтони Хопкинс ("Отец"),
  • Гари Олдман ("Манк")
  • Стивен Ян ("Минари")  
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") посмертно.

Отметим, премия, на которой будут названы лауреаты "Оскора", пройдет 25 апреля. В 2021 году награды Киноакадемии распределят в 93-й раз.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что организаторы "Оскара" ввел новые стандарты для номинации "Лучший фильм".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 129

Все по теме:

Оскар, Видео, Премии, Премия Оскар, Оскар 2021.
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