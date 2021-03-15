"Звук металла", "Отец" и "Земля кочевников": названы номинанты на "Оскар" (видео)

В понедельник, 15 марта были названы номинанты на награды американской киноакадемии "Оскар".

Об этом сообщается в Twitter.

Так, на главную награду - "Оскар" за лучший фильм - будут бороться:

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Манк"

"Отец"

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Звук металла"

"Иуда и черный мессия"

В категории "Лучшая режиссура" представлены:

Дэвид Финчер за "Манк",

Ли Айзек Чун за "Минари",

Хлоя Чжао за "Землю кочевников"

Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды"

Томас Винтерберг за "Еще по одной"

На "Оскар" за лучшую женскую роль будут бороться:

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"),

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"),

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"),

Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

В списке номинантов на награду за лучшую мужскую роль представлены:

Риз Ахмед ("Звук металла"),

Энтони Хопкинс ("Отец"),

Гари Олдман ("Манк")

Стивен Ян ("Минари")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") посмертно.

Отметим, премия, на которой будут названы лауреаты "Оскора", пройдет 25 апреля. В 2021 году награды Киноакадемии распределят в 93-й раз.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что организаторы "Оскара" ввел новые стандарты для номинации "Лучший фильм".